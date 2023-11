L’Everest maintient le cap au premier rang

L’Everest a retrouvé le chemin de la victoire grâce à deux gains cette fin de semaine, dont le dernier en séquence de 7-2 à Pierrefonds contre le Phœnix de Montréal.

La formation sudcôtoise a pris les devants 4-0 en première période sans jamais regarder derrière par la suite. Félix Riverin a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 15 en étant complice des deux premiers filets de la rencontre, soit ceux d’Alexis Côté et Elliot Lavoie. Le Saguenéen en a rajouté en fin de rencontre pour inscrire son 12e de la saison.

« On a vraiment été bon, on a eu une première période de feu, a souligné l’entraîneur-chef de l’Everest. On était sur la rondelle et défensivement on n’a pas donné beaucoup d’espace. La première période nous a donné un surplus d’énergie pour le reste de la rencontre. »

En plus de Riverin, Nicolas Egan Dionne a lui aussi complété la rencontre avec trois points, ajoutant un filet et deux aides à sa fiche. Julien Hébert, Jonathan Nteziyaremye et Tommy Bouchard ont été les autres buteurs du match. De son côté, Alexandre Lauzier a bloqué 25 des 27 lancers reçus.

Série aller-retour

Vendredi, lors du premier match de la série aller-retour, la troupe de Simon Labrecque a soutiré un gain de 7-4. Privé de Tristan Laflamme et Elliot Lavoie qui étaient en examen à l’université, la Côte-du-Sud a entamé une véritable partie de ping-pong en échangeant six filets avec la formation montréalaise en première période.

De plus, l’Everest a rapidement été privé de Nicolas Lamontagne, qui a été chassé de la rencontre dans les premiers instants de celle-ci.

Durant le premier vingt, Xavier Fournier en a profité pour inscrire son premier filet dans le circuit Figsby. Par la suite, six buteurs différents ont suivi pour amener l’Everest à la victoire.

Il s’agissait également de la première rencontre du gardien de but d’Aidan Thomson, nouveau gardien de but de la Côte-du-Sud. Ce dernier a reçu 31 lancers. Il est le deuxième gardien de l’équipe. En raison de blessure aux hanches, Olivier Dulac, gardien principal, a vu sa saison prendre fin.

« En première période, c’était un peu plus difficile, mais il s’est bien repris en deuxième et troisième période, a reconnu Simon Labrecque. Il a fait des arrêts clés et il nous a gardés dans le match. Ça faisait près d’un mois qu’il n’avait pas touché la glace. »

La Côte-du-Sud maintient ainsi sa place au sommet du classement de la LHJAAAQ avec 25 points en 16 rencontres. L’Everest disputera ses deux prochains matchs à la maison.

Vendredi 3 novembre, le Collège Français de Longueuil se rendra à Montmagny. Exceptionnellement, le match débutera à 18 h 15. Puis, les Prédateurs de Joliette seront les visiteurs, le dimanche 5 novembre, pour une confrontation à 14 h.

Source : Everest de la Côte-du-Sud