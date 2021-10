L’Impérial fera équipe avec Construction Marcel Charest et fils

Le club de hockey L’Impérial annonce son nouveau commanditaire majeur pour les trois prochaines saisons. Il s’agit de l’entreprise Construction Marcel Charest et fils. Chef de file dans le domaine de la construction depuis plus de quarante ans, l’entreprise pascalienne est un fleuron pour la région et le Club de hockey l’Impérial est très heureux de pouvoir s’associer avec une entreprise aussi dynamique et soucieuse de sa communauté.