L’Everest récolte trois points sur quatre pour amorcer sa saison

L’Everest de la Côte-du-Sud a connu un départ encourageant à sa saison 2026-2027. La formation dirigée par Raphaël St-Laurent est revenue de son premier voyage sur la route avec trois points sur une possibilité de quatre, grâce à une défaite en tirs de barrage à Valleyfield et une victoire offensive de 8-4 à Laval.

L’Everest amorçait son calendrier vendredi soir face aux Braves de Valleyfield. Milan Chartier et Xavier Fournier ont trouvé le fond du filet pour permettre à la Côte-du-Sud de prendre les devants 2-1.

Les Braves ont toutefois créé l’égalité 2-2 en deuxième période. Incapables de se départager au terme du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont dû avoir recours aux tirs de barrage. Valleyfield a finalement tranché le débat au quatrième tour pour l’emporter 3-2.

Devant le filet de l’Everest, Victor Régis a poursuivi sur sa lancée des dernières séries éliminatoires. Le gardien n’a accordé que deux buts sur 33 tirs au cours du match, permettant à son équipe de repartir avec un point au classement.

Une explosion offensive à Laval

Deux jours plus tard, l’Everest a obtenu sa première victoire de la saison de façon convaincante. En visite chez L’Énergie de Laval dimanche après-midi, la formation sudcôtoise a inscrit cinq buts en troisième période pour filer vers un gain de 8-4.

La rencontre a notamment permis à plusieurs nouveaux venus de se signaler. Nathan Lajoie, Nathan Ruel et William Mercure ont tous inscrit leur premier but en carrière dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Laval a pris les devants à deux reprises au cours des deux premières périodes, mais l’Everest est chaque fois parvenu à répliquer. Thomas Lacroix a notamment ramené les deux équipes à égalité 2-2.

La Côte-du-Sud a ensuite ouvert les vannes en troisième période. Xavier Fournier a complété un doublé et terminé sa soirée avec trois points. Nathan Ruel a également récolté trois points, tandis que Nathan Lajoie a inscrit son deuxième but du match. Joey Pelletier a quant à lui marqué son premier filet de la campagne.

Marc-Olivier Pilote a également connu une première mémorable. À son premier départ en carrière dans le circuit, le gardien a repoussé 31 tirs pour signer sa première victoire dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Après ces deux rencontres à l’étranger, l’Everest présente donc une fiche d’une victoire et d’une défaite en tirs de barrage, bonne pour trois points au classement.

La troupe de Raphaël St-Laurent disputera maintenant son premier match à domicile de la saison. Les Panthères de Saint-Jérôme seront les visiteurs à l’aréna de Montmagny, le vendredi 18 septembre à compter de 19 h 45.