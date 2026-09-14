Logement : Jordan Veillette veut accélérer les projets dans les villages

Les petites municipalités de Côte-du-Sud ne devraient pas devoir patienter plusieurs années avant de voir aboutir leurs projets de logements abordables. C’est ce que soutient le candidat de Québec solidaire dans la circonscription, Jordan Veillette, qui réclame des programmes gouvernementaux plus simples et mieux adaptés à la réalité des villages.

Le candidat solidaire cite notamment le cas de Saint-Adalbert, où la Municipalité travaillait déjà en 2023 à un projet visant notamment à transformer son centre communautaire afin d’y aménager au moins huit logements abordables.

L’objectif était entre autres de permettre à des aînés de demeurer dans leur milieu, tout en libérant éventuellement certaines maisons pour accueillir de nouvelles familles. À l’époque, le maire René Laverdière estimait que l’ensemble du projet de revitalisation du cœur du village pourrait s’échelonner sur une dizaine d’années, en fonction des subventions disponibles.

« Je trouve admirable qu’un maire et une petite communauté se battent pendant des années pour créer huit logements. Mais une petite municipalité ne devrait pas avoir à devenir experte en programmes gouvernementaux, en montage financier et en démarches administratives pour répondre à un besoin aussi essentiel. Notre développement doit se faire maintenant, pas dans dix ans », affirme Jordan Veillette.

Selon le candidat, Saint-Adalbert est loin de représenter un cas isolé dans Côte-du-Sud. Il donne également l’exemple de Saint-Pascal, où la Ville s’est engagée à contribuer jusqu’à 717 301 $ à un projet comptant 12 logements, soit six logements abordables et six logements abordables intermédiaires. La contribution municipale peut notamment comprendre des terrains et différentes mesures de soutien au projet.

À Montmagny, les élus municipaux ont par ailleurs profité de la campagne électorale pour demander aux candidats provinciaux que les programmes en habitation soient davantage adaptés aux réalités des régions.

« Quand Saint-Pascal doit mettre plus de 700 000 $ sur la table, que Saint-Adalbert travaille pendant des années sur huit logements et que Montmagny demande encore d’adapter les programmes, le message est clair : ce n’est pas la volonté qui manque dans nos municipalités. C’est le système qui doit devenir plus simple, plus prévisible et surtout plus rapide », poursuit M. Veillette.

11,8 milliards $ sur quatre ans

Québec solidaire estime que la construction privée ne peut à elle seule répondre aux besoins en matière d’habitation. La formation politique propose d’investir 11,8 milliards $ sur quatre ans dans ce secteur, avec l’objectif d’ajouter 50 000 logements sociaux et communautaires, notamment par la construction de nouvelles unités, et l’acquisition de logements actuellement sur le marché privé.

Jordan Veillette souhaite que ces investissements soient accompagnés d’un soutien plus direct aux petites municipalités. Celui-ci passerait notamment par une expertise accrue pour monter les projets, un accompagnement dans les demandes de financement ainsi que des programmes mieux adaptés aux projets de moindre envergure réalisés en région.

Le candidat estime que l’importance d’un projet immobilier ne peut d’ailleurs être mesurée uniquement au nombre de logements construits. « Dans un village, huit ou vingt logements, ce n’est pas petit. Ça peut permettre à des aînés de rester chez eux, libérer des maisons pour des familles, aider nos entreprises et nos services publics à recruter et contribuer à garder nos villages vivants. »