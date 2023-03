L’Expo-Poc de retour pour une 41e édition

L’Expo-Poc revient pour une 41e édition. Ouvert au grand public, l’événement organisé par des étudiants de l’ITAQ offrira des activités mettant en vedette l’industrie agroalimentaire dans la région. La majorité de celles-ci auront lieu le 31 mars et le 1er avril.

Durant l’exposition, les visiteurs pourront visiter divers kiosques tenus par des étudiants, des artisans et des producteurs locaux, ainsi que le magasin général et les serres ornementales. On y trouvera, par exemple, des produits vendus par Reine du savon, le Jardin floral, et le camion-restaurant Érablement bon.

Du côté des kiosques étudiants, ceux de la Technologie des productions animales (TPA) présenteront leur programme, alors que ceux des étudiants en Gestion et technologie d’entreprise agricole (GTEA) présenteront leur expérience alimentaire. Dans le cadre de leur projet de session, ces derniers ont développé un sorbet laitier et un fromage à la bière à base de lactosérum, ou « petit-lait ».

Les personnes friandes de discussions et de réflexions entourant les enjeux actuels de l’agriculture pourront assister au colloque La brouette dans l’toupet. On y recevra Jeanne Trachy qui parlera du projet Le Germoir : parcours d’incubation; Morgane Bernier-St-Hilaire qui discutera de la traction animale; puis la ferme des Pensées sauvages, qui dialoguera au sujet de l’agriculture soutenue par la collectivité.

Il sera également possible de visiter à sa guise la Ferme-école LAPOKITA. Les 31 mars et 1er avril, le parc de machinerie, l’unité laitière conventionnelle et les serres maraîchères seront ouverts aux visites libres. Le centre équestre sera ouvert à la visite libre le samedi seulement.

Un des points forts cette année, selon Marvyn Roy, président de cette édition, c’est l’encan de génisses, des jeunes vaches laitières qui n’ont pas encore eu de veaux. Il est fier de tous les efforts déployés par son comité de ventes pour mettre en place cet événement.

Le président se réjouit également de la collaboration de l’Expo-Poc avec Sucré-Ris, l’événement à saveur de cabane à sucre organisé par la Ville de La Pocatière et Développement économique La Pocatière. De 12 h 30 à 15 h 30 le 1er avril, il y aura la tire sur la neige, des balades à dos de poney, et de la danse avec L’Orchestrad du Kamouraska, pour nommer quelques-unes des activités. Étant donné que ces deux événements étaient prévus pour se dérouler en même temps, leurs organisations y ont vu l’occasion de se bonifier mutuellement plutôt que de se faire compétition. « On veut attirer le plus de monde possible, pour se donner chacun de la visibilité », explique Marvyn Roy.

Pour les étudiants de l’ITAQ prenant part à l’organisation de l’Expo-Poc, l’intensité du travail que demande la réalisation de cet événement ne vient pas sans récompense. Selon Marvyn Roy, tous les appels et les démarches nécessaires à cette organisation ont pour effet de créer un réseau de contacts qui les aidera à lancer leur carrière en agroalimentaire. Mais plus encore, pour le président, « participer à l’Expo-Poc, c’est un honneur. »