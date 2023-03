Saint-Onésime-d’Ixworth : Le Marché du Haut-Pays pourrait devenir une coopérative

Les copropriétaires du Marché du Haut-Pays à Saint-Onésime-d’Ixworth seraient ouverts à passer le flambeau à une coopérative. Une consultation publique prévue prochainement avec un représentant de la Coopérative de développement régional du Québec doit permettre d’évaluer cette option et de tâter le pouls des Saint-Onésimiens.

Pierre Bonenfant et Sébastien Demers sont les copropriétaires du Marché du Haut-Pays. Les deux entrepreneurs évoluent respectivement dans l’immobilier et dans le domaine de la construction et de la rénovation. Lorsqu’ils ont fait l’acquisition du bâtiment qui abrite aujourd’hui leur marché, l’objectif n’était pas de l’opérer, mais de louer l’espace à une personne qui en serait propriétaire. « On avait la personne, tout était signé. Peu de temps avant l’ouverture, elle s’est finalement désistée », a expliqué Sébastien Demers.

Les deux investisseurs se retrouvent aujourd’hui avec un marché sur les bras qui emploie quatre personnes. « On n’a pas d’expérience dans le domaine de l’alimentation », reconnaît humblement Sébastien Demers. Ils se sont néanmoins affiliés à la bannière AMI, ce qui permet d’offrir des prix plus accessibles qu’un dépanneur. L’éventail de produits, qui n’a pas la prétention d’être celui d’un supermarché, est relativement diversifié. Des investissements ont aussi été réalisés pour permettre le développement d’un volet mets préparés. « Tout est là, la clientèle est au rendez-vous, mais on manque de temps », avoue Sébastien Demers.

Une coopérative

Après un an d’opération, Pierre Bonenfant et Sébastien Demers souhaitent explorer la possibilité de convertir le Marché du Haut-Pays en coopérative. Le tandem dit s’inspirer de ce qui s’est fait ces dernières années du côté de Saint-André-de-Kamouraska avec le Dep du Village, ou encore à Sainte-Louise avec le Marché aux Caissons, ce dernier étant toutefois opéré sous forme d’OBNL. Peu familiers avec le modèle coopératif, ils ont fait appel à la Coopérative de développement régional du Québec qui profitera d’une consultation publique prévue le dimanche 2 avril à 13 h 30 à la salle Les Générations de Saint-Onésime-d’Ixworth pour présenter les différents modèles qui s’offrent aux Saint-Onésimiens. « Selon nous, une coopérative crée un sentiment d’appartenance au sein de la population. Des membres travailleurs auraient aussi le temps et la volonté de mettre en place les services qu’on a prévu développer », poursuit Sébastien Demers.

Si l’appétit pour une coopérative n’est pas au rendez-vous, « l’intention n’est pas de fermer », a assuré le copropriétaire du Marché du Haut-Pays. « On a acheté le bâtiment avec le souhait d’offrir un service de proximité aux gens de Saint-Onésime, mais aussi dans l’optique de passer le flambeau sur un horizon de cinq ans. L’idée demeure, si ça ne se réalise pas sous la forme d’une coopérative », conclut-il.