LG Cloutier procède à l’inauguration de sa nouvelle usine à L’Islet

Avec un investissement frôlant les 29 M$, LG Cloutier a inauguré le vendredi 24 novembre dernier sa toute nouvelle usine de 110 000 pieds carrés. Située au 220, rue Léonard-Poitras à L’Islet, l’infrastructure nouvellement construite est dotée des équipements les plus modernes sur le marché, avec pour objectif d’accélérer sa cadence de production.

L’entreprise ayant le vent dans les voiles, elle prévoyait déjà à l’été 2022 une augmentation importante de sa production grâce à la signature de nouveaux contrats dans les domaines du transport, de l’aéronautique, ainsi que dans le domaine médical, et ce, en plus de répondre aux besoins grandissants des clients actuels. Cet investissement porte d’ailleurs déjà ses fruits, puisque le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 60%.

« Si nous sommes en mesure aujourd’hui de vous accueillir dans cette toute nouvelle usine moderne, c’est que nous avons su, au bon moment, procéder aux bons gestes, et surtout, nous adapter à un monde qui est en constant changement. Qui aurait pu dire en 1979 que LG Cloutier construirait un jour des pièces pour des multinationales, dont Bombardier, Endurance, Lion, et Alstom? », a déclaré avec fierté Martin Grenier, président et directeur du développement des affaires du Groupe LG Cloutier.