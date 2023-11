Un premier Salon des employeurs en Technologie du génie physique

Le vendredi 24 novembre dernier s’est tenue la première édition du Salon des employeurs en Technologie du génie physique au Cégep de La Pocatière. L’événement a réuni une douzaine d’employeurs et des étudiants du programme, créant ainsi une plateforme unique pour le partage d’opportunités professionnelles.

Organisé par le département de Technologie du génie physique, le salon avait pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir les perspectives d’emploi que permet leur diplôme dans le domaine du génie physique. Cet événement permettait également aux étudiants de première année de consolider un choix d’études et de carrière. Quant aux employeurs, cette occasion se voulait propice à la recherche de futurs stagiaires et employés parmi des profils prometteurs.

Le Québec jouit d’une réputation d’expertise dans le secteur des hautes technologies, offrant ainsi des perspectives de carrière brillante aux diplômés du Cégep qui sont d’ailleurs très recherchés dans la province. Plusieurs représentants des entreprises présentes étaient d’ailleurs d’anciens étudiants du programme de Technologie du génie physique du Cégep de La Pocatière, ce qui a ajouté au dynamisme des interactions.

« Le succès de cette première édition souligne l’importance de telles initiatives pour renforcer le lien entre les étudiants et le marché du travail. À l’instar de l’ensemble de nos formations techniques, le DEC en Technologie du génie physique offre de grandes possibilités et ce genre d’activités permet une transition fluide entre les études et des carrières prometteuses dans le secteur des hautes technologies », souligne Steve Gignac, directeur des études du Cégep de La Pocatière.

Source : Cégep de La Pocatière