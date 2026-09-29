L’Halloween à La Pocatière a 20 ans

À La Pocatière, même le calendrier a décidé de se déguiser. Pour souligner les 20 ans de son Halloween, la Ville propose une programmation tellement chargée qu’elle a trouvé le moyen d’ajouter une journée au mois d’octobre. Oui, oui : le dimanche 32 octobre figure bel et bien dans la programmation officielle, une anomalie temporelle que le conseil municipal aurait votée spécialement pour l’occasion.

Sous le thème L’Halloween à La Pocatière… Légendaire depuis 20 ans!, les festivités s’étendront pendant tout le mois d’octobre avec spectacles, activités familiales, parcours immersifs, expositions, concours, parade, maisons hantées, feu d’artifice, et même un festival consacré aux insectes.

Depuis deux décennies, l’Halloween à La Pocatière est devenue un rendez-vous régional. Pour cette vingtième édition, la Ville entend notamment faire revivre certaines activités qui ont marqué les dernières années, tout en proposant de nouvelles expériences.

« Nous sommes extrêmement fiers de souligner le vingtième anniversaire de l’Halloween à La Pocatière. L’événement est devenu une magnifique carte de visite pour la ville », souligne le maire Vincent Bérubé, arborant la cape pour l’occasion.

Un mois d’activités

Le samedi 24 octobre, les amateurs de feuilles mortes auront droit à la Grande bataille de feuilles sur le plateau de la Montagne du Collège. Les participants sont invités à apporter leurs feuilles de 10 h à midi, avant de découvrir la Petite ferme Napolie de 13 h à 16 h. La grande bataille est prévue à 14 h.

Le mercredi 28 octobre sera notamment consacré aux personnes aînées, avec une visite de différentes résidences de 8 h 30 à 16 h 30, et le spectacle musical Et si on chantait… Le spectacle interactif Le mystère des jouets disparus sera présenté à la bibliothèque municipale à 18 h 30.

Le jeudi 29 octobre, place au Chaos dans l’espace-temps! à la Montagne du Collège, de 18 h à 20 h. Le professeur Planck, de la troupe des Cent mille lieux, y entraînera les participants dans une histoire où sa machine à voyager dans le temps est tombée en panne. Résultat : des personnages du passé et des événements anciens se retrouvent dans une étrange boucle temporelle. Ce circuit est libre, sans réservation, mais une lampe de poche est requise.

Le 30 octobre, les choix se multiplient encore. Le Hallow Party attend les patineurs au Centre Bombardier de 18 h à 19 h 45. Une soirée d’horreur est ensuite proposée au cinéma Le Scénario à 20 h 30, tandis que la Soirée clair de lune se tiendra au Salon de quilles La Pocatière dès 18 h.

Le fameux 31 octobre

Puis arrive LA journée. Le 31 octobre, il faudra presque prévoir plusieurs vies pour tout faire. Le Festival des insectes prendra place au Centre Bombardier de 9 h à 16 h. La programmation comprend également une collecte de bonbons, une maison hantée au Centre La Pocatière, du maquillage, des jeux gonflables, des tatouages permanents et flashs à thématique d’Halloween, ainsi que Dans le noir, le Musée révèle ses secrets au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.

Puis, l’Halloween prendra possession de la 4e Avenue dès 18 h avec animation, photomaton et karaoké, entre autres. Puis viendra la Grande parade de l’Halloween à 20 h, avec notamment les Tambours du Patrimoine, la Drumline de l’École polyvalente La Pocatière, Production Nœud papillon, Loli Pop Production, et plusieurs chars allégoriques.

L’événement sera radiodiffusé dès 20 h sur les ondes de CHOX-FM, tandis que le MixBus-DJ prendra place dans le stationnement du Cégep de 18 h à minuit. Et à 21 h 15, le ciel s’embrasera avec le grand feu d’artifice sur le plateau de la Montagne du Collège.

Et maintenant… le 32 octobre

Parce qu’une vingtième édition légendaire ne pouvait manifestement pas se contenter de 31 jours, La Pocatière remet ça le dimanche 32 octobre. Cette journée supplémentaire permettra notamment de poursuivre le Festival des insectes au Centre Bombardier, de 9 h à 16 h.

Le programme annonce également Les inventions du sorcier Ding!, un spectacle pour enfants présenté à la salle Les Générations, dans le secteur Saint-Onésime-d’Ixworth, dès 11 h. Les jeunes pourront y suivre ce sorcier débordant d’idées et d’inventions loufoques, et participer aux expériences de son laboratoire.

Pendant ce temps, au Grand Labyrinthe Kamouraska, les amateurs de citrouilles pourront participer au Championnat provincial du lancer de la citrouille 2026. Le record à battre est de 4,48 mètres, soit 14,7 pieds.

Les citoyens sont invités à décorer leurs résidences et leurs commerces, et à participer aux concours du plus beau char de la parade, du plus beau commerce décoré, et du plus beau costume de la soirée le 31 octobre. Bref, à La Pocatière, l’Halloween aura 20 ans cette année. Et puisque le temps semble particulièrement élastique, il aura aussi bel et bien 32 jours en octobre à La Pocatière, mais pas de 1er novembre…