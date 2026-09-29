La Fête de l’Abondance a célébré les produits d’ici à La Pocatière

La cinquième édition de la Fête de l’Abondance a rassemblé la population au marché public de la Grande-Anse à La Pocatière autour de l’alimentation locale, des produits du territoire, et d’une programmation destinée aux petits comme aux grands.

Présentée sous le thème Nourrir les possibles, la journée a permis aux visiteurs de rencontrer des producteurs, des transformateurs et des artisans d’ici. Une variété d’activités gratuites était également proposée, notamment des ateliers culinaires, des conseils horticoles, des activités créatives et une animation musicale.

La programmation a aussi porté sur différents enjeux liés à l’alimentation, à l’autonomie et à la solidarité. Les participants ont notamment pu en apprendre davantage sur la sécurité alimentaire, la transformation artisanale des produits locaux, et les façons de favoriser une alimentation saine, locale et accessible.

La Fête de l’Abondance a ainsi offert un rendez-vous rassembleur mettant en valeur les initiatives et les acteurs du milieu, dans une ambiance à la fois familiale et gourmande.

Source : Marché public de la Grande-Anse