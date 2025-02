LHCS : Le Pavage Jirico à un match des demi-finales

Les amateurs de hockey en ont eu pour leur argent le week-end débutant le vendredi 21 février dernier, alors qu’un calendrier chargé de dix rencontres leur était proposé, dont les deux matchs de dimanche dernier à Saint-Prosper et Saint-Damien qui avaient été reportés en raison des mauvaises conditions climatiques.

Au terme de ce dernier week-end, Mercenaires de Lotbinière, Giovannina de Sainte-Marie, Plastiques Moore de Saint-Damien et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ne sont qu’à un gain de passer en demi-finale.

Les Hunters l’emportent in extremis…

La série entre les Hunters et le Pavage Jirico se poursuivait vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour le match numéro deux de cet affrontement 4 de 7. Tirant de l’arrière 0-1, les Hunters ont offert une solide performance, créant l’égalité 1-1 grâce à un gain serré de 3-2. Hubert Potvin a procuré l’avance aux locaux avec le seul but de la période initiale à 7:21, Bryan Groleau créant l’égalité en deuxième en vertu d’un filet en avantage numérique à 2:35.

C’est en troisième que le match s’est joué, avec trois buts. Darius Gibson a donné l’avance aux visiteurs sur une aide de William Poulin à 3:10, Édouard Ouellet créant l’égalité avec son troisième des actuelles séries à 5:51. Alors que la prolongation se dessinait, Steeve L’Heureux a joué les héros pour les Hunters en inscrivant le but vainqueur à 16 secondes de la fin du temps réglementaire, procurant ainsi cette importante victoire aux Etcheminois qui recevaient leurs adversaires à deux reprises, samedi et dimanche.

… avant d’être blanchis par le Pavage Jirico

Le match numéro trois de la série 4 de 7 entre le Pavage Jirico et les Hunters était présenté samedi soir sur la glace Manac du Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges, en raison de l’indisponibilité du Centre récréatif Desjardins. Deux cents personnes se sont déplacées pour l’occasion, et le Pavage Jirico a pris les devants 2-1 dans la série en vertu d’un blanchissage de 3-0 sur les Hunters. Nicolas Lamarre et Julien Hébert en première, ainsi qu’Édouard Ouellet dans un filet désert à 19:17 ont marqué pour le Pavage Jirico. Le blanchissage est allé à la fiche de Félix-Antoine Leblond qui a repoussé les 30 tirs dirigés vers lui.

… qui prend l’avance 3-1 dans la série

La fin de semaine d’activités s’est terminée dimanche soir au Centre récréatif de Saint-Prosper, avec la présentation du match numéro quatre entre le Pavage Jirico et les Hunters. Mené par Édouard Ouellet et Félix-Antoine Lévesque qui ont amassé trois points chacun, le Pavage Jirico a signé un gain sans équivoque de 7-3, se rapprochant ainsi à un match d’une participation à la demi-finale. Guillaume Chapados, et Félix-Antoine Lévesque avec un filet en avantage numérique en fin de première, ont permis au Pavage Jirico de prendre les devants 2-1 après 20 minutes de jeu, Jérémie Roy inscrivant le seul but des Hunters lors de cet engagement.

Chaque équipe a inscrit deux buts lors de la période médiane : Frédérick Dionne a donné l’avance 3-1 aux visiteurs à 12:49, Louis-Philippe Pouliot et Bryan Lemieux répliquant à 14:18 et à 18:39, avant que Joshua Desmarais ne redonne l’avance aux Pavage Jirico avec ce qui allait devenir le but de la victoire à 19:12. Desmarais, avec son deuxième du match, Marc-Olivier Caron et Édouard Ouellet ont confirmé le gain de Saint-Jean-Port-Joli en troisième. La victoire est allée une fois de plus à Félix-Antoine Leblond qui a repoussé 32 des 35 tirs dirigés vers lui.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud