LHCS : Le Pavage Jirico rebondit avec éclat à Sainte-Marie

Après un revers à domicile la semaine précédente, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a offert une prestation inspirée le vendredi 10 octobre, signant une victoire spectaculaire de 7 à 5 face au Giovannina de Sainte-Marie au Centre Caztel, devant 629 spectateurs. Grâce à une irrésistible poussée de cinq buts en troisième période, les port-joliens ont décroché leur premier gain de la saison, démontrant qu’ils comptent bien renouer avec la constance et l’intensité qui les avaient menés en finale l’an dernier.

Menés 1-0 après vingt minutes de jeu à la suite du but de Louis Nadeau, les hommes du Pavage Jirico ont renversé la vapeur en deuxième période. Nicolas Lamarre a d’abord nivelé la marque en avantage numérique à 3:56, avant d’ajouter un second filet à forces égales trois minutes plus tard, donnant ainsi une première avance aux visiteurs. Le Giovannina a cependant profité de deux supériorités numériques pour reprendre les devants avant la fin de la période médiane, grâce aux buts de Félix-Antoine Chabot et Jacob Roy.

C’est toutefois en troisième que le Pavage Jirico a complètement pris le contrôle du match. Jason Faucher et Zacharie Dumas ont marqué à seulement 37 secondes d’intervalle dès le début de l’engagement, portant la marque à 4-3. Les locaux ont brièvement créé l’égalité grâce à Philippe Leclerc, puis Julien Leclerc a redonné les devants aux visiteurs à 12:29. Le Giovannina est revenu à la charge par Samuel Landry à 15:59, mais Dumas, encore lui, a tranché le débat avec son deuxième du match à 18:41. Émile Lambert a ensuite confirmé la victoire en avantage numérique à 19:22, scellant la marque à 7-5.

Le Pavage Jirico a dominé la rencontre 47-27 au chapitre des tirs au but, n’accordant que quatre lancers à ses adversaires en troisième période.

Ailleurs dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Après cette troisième semaine d’activités, deux formations demeurent invaincues : le Plastiques Moore de Saint-Damien (3-0) et le Familiprix de Saint-Joseph (2-0). À l’inverse, les Éperviers de Saint-Charles ont subi une troisième défaite consécutive, tandis que les Hunters de Saint-Prosper ont encaissé un deuxième revers.

Prochains affrontements

Le calendrier de la prochaine fin de semaine proposera trois matchs : le vendredi 17 octobre, Saint-Charles rendra visite à Saint-Prosper dès 20 h, tandis que Saint-Damien accueillera le Pavage Jirico à 21 h. Enfin, le dimanche 19 octobre à 14 h, les Mercenaires de Lotbinière se déplaceront au Centre Frameco de Saint-Joseph pour y affronter le Familiprix.