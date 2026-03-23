LHCS : Le Pavage Jirico rejoint le Giovannina en finale

Les jeux sont faits dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a décroché son billet pour la grande finale, où il affrontera le Giovannina de Sainte-Marie. Il s’agira d’une reprise de la finale de 2024, remportée par la formation beauceronne.

Pour atteindre cette ultime étape, les Port-Joliens ont dû livrer une série demi-finale intense face au Décor Mercier de Montmagny. Ce duel quatre de sept s’est étiré jusqu’à la limite des sept rencontres, et s’est conclu dimanche soir au Centre Rousseau, alors que le Pavage Jirico l’a emporté 3-2 en deuxième période de prolongation.

À égalité 2-2 dans la série, le cinquième match disputé le 20 mars a marqué un moment clé de l’affrontement. Dans un duel offensif, les deux équipes ont combiné 14 buts et 89 tirs au but, et le Pavage Jirico s’est imposé 8-6 pour prendre les devants dans la série.

La rencontre a offert un spectacle soutenu, avec cinq buts dès la première période et de nombreux revirements de situation. Les deux formations se sont échangé les filets jusqu’à ce qu’une double pénalité au Décor Mercier permette aux locaux de reprendre l’avance de façon décisive en troisième période, avant de sceller l’issue du match dans un filet désert.

Le Décor Mercier a toutefois démontré beaucoup de caractère lors du sixième match disputé à Montmagny. Devant une foule de 1611 spectateurs, les Magnymontois ont signé une victoire de 5-4 grâce à une poussée de trois buts en troisième période, forçant ainsi la tenue d’un match ultime.

Le septième affrontement, présenté à Saint-Jean-Port-Joli, a été à l’image de la série : serré et indécis. Nicolas Lamarre a ouvert la marque en première période, mais Pierre-Luc Dion a rapidement répliqué en avantage numérique. Édouard Ouellet a redonné les devants aux siens en deuxième période, avant que le Décor Mercier ne crée l’égalité en fin de troisième grâce à Justin Bernier, profitant notamment d’une domination de 15 tirs contre 6 dans cet engagement.

Après une première prolongation sans but, il a fallu attendre la deuxième période supplémentaire pour voir le dénouement. Zacharie Dumas a alors inscrit le but victorieux à 10:35, propulsant le Pavage Jirico vers la grande finale.

La grande finale quatre de sept doit s’amorcer le vendredi 27 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Le Pavage Jirico aura alors l’occasion de prendre sa revanche face aux Beaucerons dans une série qui s’annonce déjà très disputée.