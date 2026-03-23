Circuit sénior KRTB : L’Impérial passe en prolongation

La soirée du vendredi, 20 mars a été marquée par deux dénouements spectaculaires dans les séries du Circuit sénior KRTB, alors que l’Impérial de Saint-Pascal et les Prédateurs/Carquest du Témiscouata ont tous deux confirmé leur place en grande finale, à la faveur de victoires obtenues en prolongation.

Dans la Série A, l’Impérial de Saint-Pascal a éliminé les Seigneurs de La Pocatière en six matchs grâce à un gain de 3-2. Devant 894 spectateurs réunis au Centre Bombardier, Antoine Lord a d’abord donné les devants aux Seigneurs en première période, avant que Zacharie Charest ne réplique en avantage numérique pour créer l’égalité. Après une deuxième période sans but, Janin Desjardins a donné l’avance à Saint-Pascal en troisième, encore une fois en avantage numérique.

Loïc St-Laurent a toutefois nivelé la marque pour forcer la prolongation. Anthony Pelletier a ensuite mis fin au débat après seulement 20 secondes de surtemps, envoyant l’Impérial en finale pour la première fois de son histoire dans le circuit. Devant le filet, Santiago Murcia a repoussé 35 des 37 tirs dirigés vers lui.

« Je suis fier de l’effort des joueurs. Ils acceptent chacun leur rôle, ce qui fait en sorte que la contribution vient de tout le monde. Ils ont démontré leur caractère en étant en mesure de jouer des matchs très serrés, mais aussi en revenant de l’arrière dans chacun des matchs. La préparation débute dès maintenant en vue de la finale. Il reste les quatre victoires les plus difficiles à aller chercher ! », a déclaré Maxime Dionne, entraîneur de l’équipe.

Dans la Série B, les Prédateurs/Carquest du Témiscouata ont remporté le match ultime 3-2 face au Frontalier/Construction Unic du Transcontinental, pour enlever la série 4 à 3. Après une première période sans but, Carl Thibault a ouvert le pointage en avantage numérique pour le Transcontinental en deuxième.

Maxim Pelletier a ensuite ramené les deux équipes à égalité, avant qu’Alex Emond ne redonne les devants aux visiteurs en fin d’engagement. En troisième période, Phélix Bossé a créé l’égalité tôt dans le match. Puis, en prolongation, Gabriel Dumont a inscrit le but vainqueur à la dixième minute en avantage numérique. Le gardien Patrick Lepage a signé 35 arrêts dans la victoire.

C’est le week-end prochain que s’amorcera la grande finale du circuit sénior KRTB.