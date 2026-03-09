LHCS : Pavage Jirico et Décor Mercier à égalité

Les séries demi-finales quatre de sept sont maintenant lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud, et la confrontation entre les deux formations de la route 132, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier de Montmagny, promet déjà une lutte serrée. Après les deux premiers affrontements disputés le week-end dernier, les deux équipes se retrouvent à égalité 1-1.

La série s’est amorcée le vendredi 6 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, alors que le Décor Mercier a frappé le premier coup en l’emportant 5-3.

Les Magnymontois ont rapidement imposé leur rythme avec trois buts dès la première période. Benjamin Fréchette a d’abord donné l’avance aux visiteurs à 2:18, avant que Nicolas Lamarre ne crée l’égalité pour le Pavage Jirico à 7:34. Le Décor Mercier a toutefois repris les devants grâce à deux buts successifs de Jean-Daniel Gauthier, inscrits à 12:55 et 15:48.

En deuxième période, Sammy Dubois et Pierre-Luc Dion ont accentué l’avance du Décor Mercier pour porter la marque à 5-1. Le Pavage Jirico a toutefois démontré du caractère en réduisant l’écart grâce aux filets de Philippe Bisson et Charles Hébert, mais le gardien Zachary Émond a fermé la porte en troisième période pour confirmer la victoire de Montmagny.

Le Pavage Jirico a toutefois répliqué de belle façon dès le lendemain, devant 975 spectateurs réunis à l’aréna de Montmagny. Les représentants de Saint-Jean-Port-Joli ont signé un gain de 5-4 en prolongation, nivelant ainsi la série.

François Gagnon a ouvert la marque en avantage numérique à 15:01 en première période, mais Zacharie Dumas a répliqué pour Montmagny deux minutes plus tard.

Les deux équipes ont ensuite offert une deuxième période animée. Julien Hébert a redonné l’avance au Pavage Jirico dès la 47e seconde de jeu, avant que Jean-Daniel Gauthier et Sammy Dubois, ce dernier en avantage numérique, ne permettent au Décor Mercier de reprendre les devants. Hébert a toutefois inscrit son deuxième but du match à 16:04 pour ramener les deux équipes à égalité.

En troisième période, Gauthier — avec son deuxième but de la rencontre et son quatrième des séries — a redonné l’avance au Décor Mercier en avantage numérique à 5:24. Le Pavage Jirico n’a toutefois pas baissé les bras : Joshua Desmarais a forcé la tenue de la prolongation grâce à son quatrième but des séries à 11:21. La décision est finalement venue du bâton de Nicolas Lamarre, qui a inscrit le but gagnant à 15:02 de la prolongation, en avantage numérique.

Malgré la défaite, le gardien Zachary Émond a offert une solide performance devant le filet du Décor Mercier, faisant face à 57 tirs.

Giovannina prend les devants

Dans l’autre demi-finale de la LHCS, le Giovannina de Sainte-Marie a pris les devants 2-0 dans sa série face aux Mercenaires de Lotbinière. La formation beauceronne a d’abord signé une victoire de 5-1 au Centre sportif de Saint-Gilles, avant d’enchaîner avec un second gain de 6-1 le lendemain au Centre Caztel de Sainte-Marie. Nicolas Létourneau s’est particulièrement illustré lors du week-end, avec trois buts et cinq aides pour huit points en deux rencontres, ce qui lui a valu le titre de première étoile de la semaine dans la LHCS.