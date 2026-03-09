Circuit senior KRTB : L’Impérial se rapproche de la finale

Le Circuit sénior KRTB a offert un autre week-end chargé en émotions dans ses séries demi-finales. Alors que l’Impérial de Saint-Pascal n’est plus qu’à une victoire d’une place en finale dans la série A, la série B entre le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental et les Prédateurs/Carquest du Témiscouata est complètement relancée après un partage des deux dernières rencontres.

Dans la série A, le 6 mars dernier, l’Impérial a remporté un gain crucial de 2 à 1 face aux Seigneurs de La Pocatière devant 886 spectateurs réunis au Centre sportif de Saint-Pascal. Cette victoire a permis à la formation pascalienne de prendre les devants 3 à 0 dans cette confrontation.

Alex Pelletier a d’abord ouvert la marque en première période pour les locaux, avant que Pierre Lambert ne réplique pour les Seigneurs quelques minutes plus tard. Après une deuxième période sans but, Jacob Poirier a finalement tranché le débat tôt en troisième, inscrivant le filet gagnant. Les deux gardiens ont brillé dans cette rencontre. Santiago Murcia a été étincelant devant le filet de l’Impérial avec 46 arrêts, tandis que Samuel Sirois a également offert une solide performance malgré la défaite.

Série B

Dans la série B, le match de vendredi à Dégelis a donné lieu à un véritable festival offensif. Le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental a arraché une victoire de 8 à 7 en prolongation face aux Prédateurs/Carquest du Témiscouata, prenant les devants 2 à 1 dans la série. Le défenseur Charles-Antoine Rousseau a joué les héros en mettant fin au débat en surtemps. Carl Thibault s’est particulièrement illustré dans la victoire avec une récolte de trois buts et deux passes.

Les Prédateurs ont toutefois répliqué dès le lendemain en signant un gain de 5 à 2 sur la glace du Transcontinental, nivelant ainsi la série 2 à 2. Zackary Briand a mené l’attaque des siens avec deux buts, alors que Philippe Madgin, Gabriel Dumont et Phélix Bossé ont aussi noirci la feuille de pointage. Devant le filet, Patrick Lepage a repoussé 25 des 27 tirs dirigés vers lui.

Le prochain week-end pourrait être déterminant. Dans la série A, l’Impérial tentera de compléter le balayage vendredi soir à La Pocatière. Dans la série B, désormais réduite à un deux de trois, le cinquième affrontement aura lieu vendredi à Dégelis.