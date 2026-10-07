LHCS : Un début de saison difficile pour Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny

Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Décor Mercier de Montmagny ont tous deux amorcé la quatorzième saison de la Ligue de hockey Côte-Sud par une défaite, le 2 octobre.

À Saint-Prosper, le Pavage Jirico semblait pourtant bien parti pour gâcher l’ouverture locale des Hunters. Les Port-Joliens ont rapidement pris les commandes, grâce à Vincent Blackburn qui a ouvert la marque en échappée à 2 min 18 s. Philippe Bisson a ensuite doublé l’avance des visiteurs.

Après une réplique de Saint-Prosper, Édouard Ouellet a redonné une priorité de deux buts au Pavage Jirico avant la fin du premier engagement. Saint-Jean-Port-Joli a même creusé l’écart à 4-1 en deuxième période grâce à Zacharie Dumas. La rencontre a toutefois complètement changé de visage par la suite.

Les Hunters ont inscrit cinq buts consécutifs pour renverser la vapeur et finalement l’emporter 6-4. Christophe Gagné a notamment mené l’offensive de Saint-Prosper avec deux buts et une aide.

Soirée difficile pour Montmagny

Du côté du Décor Mercier de Montmagny, la première sortie de la saison s’est également soldée par une défaite. Dans une reprise de la dernière finale de la LHCS, les Magnymontois se sont inclinés 12-5 devant le Giovannina à Sainte-Marie.

Justin Bernier a néanmoins connu une forte soirée pour Montmagny avec quatre buts. Le Décor Mercier menait d’ailleurs 4-3 en deuxième période, avant de voir les champions en titre prendre le contrôle de la rencontre. Sainte-Marie a finalement marqué sept fois, contre une seule réplique magnymontoise en troisième période, pour se sauver avec la victoire.