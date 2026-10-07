L’Everest a tenu son bout contre Longueuil

Malgré une soirée particulièrement occupée pour le gardien Victor Régis, l’Everest de la Côte-du-Sud est demeuré dans le coup jusqu’aux dernières secondes, s’inclinant finalement 3-2 devant le Collège Français de Longueuil, le 4 octobre à Montmagny.

La formation sudcôtoise ne disputait qu’une seule rencontre au cours de la fin de semaine, dans le cadre d’un match consacré au hockey mineur. Pour l’occasion, les joueurs de l’Everest ont effectué la période d’échauffement en portant les couleurs des équipes avec lesquelles ils ont évolué durant leur jeunesse.

Sur la glace, Longueuil n’a toutefois pas tardé à imposer son rythme. Le Collège Français a multiplié les attaques contre Victor Régis, qui a fait face à pas moins de 48 lancers au cours de la rencontre, dont 40 durant les deux premières périodes.

Malgré cette nette domination au chapitre des tirs, les hommes de Raphaël St-Laurent sont parvenus à demeurer à portée de leurs adversaires. En avantage numérique, Xavier Fournier a réalisé une spectaculaire montée en territoire adverse, déjouant quatre joueurs avant de remettre le disque à Milan Chartier. Ce dernier a complété la séquence pour inscrire son troisième but de la saison, et ramener l’Everest à un seul but d’écart.

Fournier a toutefois lourdement heurté la bande sur la séquence. Il a dû quitter momentanément la rencontre, avant d’être en mesure d’effectuer un retour au jeu.

Longueuil a ensuite repris ses distances. Samuel Beaulieu a complété une attaque amorcée par Étienne Giroux, puis Maxime Lafond a profité d’une circulation dense devant Victor Régis pour permettre au Collège Français de se redonner une avance de deux buts.

L’Everest n’avait cependant pas dit son dernier mot. En troisième période, Joey Pelletier et Milan Chartier ont travaillé le disque en territoire offensif, avant que Nathan Ruel ne trouve le fond du filet pour réduire l’écart à 3-2.

La Côte-du-Sud a tenté de provoquer l’égalité dans les dernières minutes, mais la défensive du Collège Français et le gardien Jérémy Vigneault ont résisté, permettant aux visiteurs de repartir de Montmagny avec la victoire.

L’Everest retrouvera ses partisans le vendredi 9 octobre à 19 h 45, à l’aréna de Montmagny. Les Braves de Valleyfield seront alors les visiteurs à l’occasion du match country de la Côte-du-Sud.