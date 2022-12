L’histoire de Casse-Noisette

En ce temps hivernal et à l’approche du temps des Fêtes, on ne peut pas passer à côté de la traditionnelle histoire de Casse-Noisette. Ce magnifique ballet, avec son récit enchanteur et ses personnages féériques, fait partie des traditions artistiques et est un incontournable du temps des Fêtes.

La première représentation de Casse-Noisette eut lieu vers la fin des années 1800, avec la création musicale de Tchaïkovski et l’œuvre chorégraphique de Ivanov. Ces deux grands artistes ont marqué l’art dans leur domaine respectif.

Encore à ce jour, Casse-Noisette est un véritable classique, autant dans l’univers de la danse que dans celui de la musique. Un bon nombre de musiciens et de danseurs ont déjà performé sur différentes adaptations de la pièce originale. Quel petit danseur n’a jamais rêvé d’interpréter l’une des petites souris de cette histoire, ou de jouer la belle Clara, qui est le personnage principal ? D’ailleurs, Casse-Noisette est le ballet le plus populaire dans le monde de la danse !

Bien que la danse et la musique soient féériques, les décors, les accessoires et les costumes sont aussi à couper le souffle. Ils sont soigneusement choisis et confectionnés pour représenter à la perfection cet univers fantastique.

L’œuvre raconte l’histoire de Clara, une jeune fille qui la veille de Noël reçoit un casse-noisette. Lorsque cette dernière s’endort aux côtés de son nouveau jouet, elle est transportée dans ses rêves vers un monde magique, où il existe un royaume des friandises et le Pays des neiges.

Chaque année, depuis 1964, les Grands Ballets Canadiens présentent Casse-Noisette à la Place des Arts, avec l’interprétation musicale de l’Orchestre des Grands Ballets. C’est une expérience culturelle enrichissante qui marque à jamais l’imaginaire. Ce ballet est une pièce réconfortante, chaleureuse, magique et enchanteresse qui réunit toute la famille, les petits comme les plus grands, autour d’un monde où tous les rêves se réalisent.

Si vous n’avez pas la chance de voir cette pièce, vous pouvez retrouver des vidéos et les listes musicales, afin de recréer cette ambiance inspirée de la magie du Pays des neiges et du royaume des friandises.

Toute l’équipe et les élèves de l’école de danse et de musique Destroismaisons vous souhaitent à tous un joyeux temps des Fêtes.

Collaboration spéciale : Coralie Roger, École Destroismaisons