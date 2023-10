L’Hôtel Victoria revivra dès février prochain

De nombreux souvenirs mémorables émanent encore d’entre les murs de l’Hôtel Victoria de Saint-Pascal, fermé depuis maintenant quelques années. Un trio d’entrepreneurs composé de Samuel Dionne, Hélène McKoy et Marie-Fleur St-Pierre a su récemment capter l’énergie particulière des lieux pour concocter un projet de relance qui s’articulera autour de la restauration.

Patience est certainement la qualité dont Samuel, Hélène et Marie-Fleur ont su faire preuve dans cette histoire. Avec d’autres investisseurs de Montréal, ils souhaitaient faire l’acquisition du « Vic », comme les gens de Saint-Pascal ont l’habitude de l’appeler, il y a de cela déjà un an. L’objectif était de transformer l’endroit en hôtel-boutique, mais l’ampleur des travaux à réaliser à l’intérieur a tôt fait d’avorter le projet.

Un an plus tard, les trois entrepreneurs n’avaient toujours pas lâché le morceau, au point de revoir leur projet initial et de l’orienter vers un bistro. Le propriétaire du bâtiment ayant accepté de leur louer le premier étage, le trio pourra démarrer cette nouvelle offre en restauration dès février prochain, le temps d’apporter quelques améliorations locatives au lieu.

D’ici là, le Vic sera ouvert dès novembre aux groupes pour les partys du temps des Fêtes et une grande soirée du jour de l’An à l’agenda pour le 31 décembre.

« C’est un projet de cœur. Nous sommes littéralement tombés en amour avec les lieux et c’est ce qui a fait débouler le reste », a indiqué Marie-Fleur St-Pierre.

Trois entrepreneurs d’expérience

Autant Samuel, Hélène que Marie-Fleur n’en sont pas à leur premier pas comme entrepreneurs. Samuel Dionne est copropriétaire de la chocolaterie La Fée Gourmande de Kamouraska avec Andréanne Pelletier, tandis qu’Hélène McKoy est cofondatrice du Pouzza Fest à Montréal, un festival de musique punk rock tenu depuis 2011.

Dans la région, elle a entre autres organisé la première édition d’Archipel pour le Centre d’art de Kamouraska durant l’été 2013. Avec Samuel, elle assurera le service en salle.

Marie-Fleur St-Pierre, copropriétaire du Jardin du Bedeau de Kamouraska avec le comédien et animateur Christian Bégin, sera pour sa part en cuisine. Cheffe reconnue à travers le Québec, elle a à son actif trois livres de recettes publiés aux Éditions de l’Homme, en plus d’être copropriétaires de deux restaurants à Montréal, le Tapeo et le Mesón.

« Je serai en cuisine cinq jours par semaine. La carte sera accessible, avec des plats entre 18 et 32 $. Les gens pourront venir manger deux fois par semaine s’ils le veulent, sans se ruiner », a-t-elle déclaré.

Un lieu chargé d’histoire

L’Hôtel Victoria est considéré par bien des Pascaliens comme une véritable institution au sein de la ville. Le bâtiment aurait été bâti entre 1905 et 1920, selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Or, le travail effectué par Louis-Henri Gagnon et partagé au Placoteux par la Société d’histoire et généalogie de Saint-Pascal témoigne d’une première vente effectuée en 1904 d’une « maison en bois servant d’hôtel érigée sur un emplacement loué », et que cette dernière aurait été construite par Calixte Pelletier un peu avant 1900.

Dans ce même document, Louis-Henri Gagnon recense neuf ventes réalisées entre 1904 et 1968 pour ce qui est aujourd’hui considéré comme l’Hôtel Victoria. Son emplacement et sa construction, au 535, avenue de la Gare à Saint-Pascal, découleraient de l’impact économique occasionné par le passage à proximité du chemin de fer Le Grand Tronc, à partir de 1857, et qui a contribué à consolider la place de Saint-Pascal comme chef-lieu du Kamouraska.