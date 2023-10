Rencontre constructive entre La Pocatière et Gestion Sandalwood

Le maire de la Ville de La Pocatière et président de Développement économique La Pocatière (DELP) Vincent Bérubé a tenu une rencontre de deux heures le 10 octobre avec des membres de la haute direction de Gestion Sandalwood, soit Richard Pilon et Daniel Brousseau, respectivement directeur principal – Location, division commerciale et gestionnaire principal du Centre La Pocatière. La conseillère à la location chez Gestion Sandalwood, Catherine Miranda, et le directeur de DELP, Joël Bourque, assistaient également à la rencontre.

M. Bérubé a rappelé l’importance du centre commercial au sein d’une ville de centralité comme La Pocatière et réitéré sa volonté de travailler aux côtés de ses gestionnaires pour le dynamiser et le rendre plus attractif.

« Quoi qu’on en dise, le Centre La Pocatière, avec la présence d’enseignes nationales de renommée et sa localisation stratégique, est un actif incontournable de notre offre commerciale et un facteur clé de nos stratégies d’attraction de nouveaux résidents. On est tout à fait disposé à joindre nos efforts à ceux de Gestion Sandalwood dans la prospection commerciale », a souligné le maire.

Les représentants locaux ont aussi profité de cette rencontre pour partager leurs préoccupations relativement à l’allure générale de la galerie marchande. M. Bérubé a évoqué la possibilité qu’un plan d’investissement minimal visant à en rafraîchir l’aspect général puisse être mis en œuvre.

« Il me semble qu’on s’éloigne des standards minimaux de l’industrie à cet égard. Pour maximiser les chances de succès de nos efforts de prospection commerciale, il faut être fier de notre centre commercial en lui donnant un peu d’amour », a expliqué le maire.

Les représentants de Gestion Sandalwood sont par ailleurs sortis très satisfaits de cette rencontre. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction la collaboration de la Ville et de DELP pour dynamiser le Centre La Pocatière », a indiqué Richard Pilon.

« Toutes les options sont sur la table pour favoriser la revitalisation du centre commercial, cela pourrait même passer par une reconversion d’une partie de l’immeuble à des fins autres que le commerce de détail. L’idée est de créer un milieu de vie dynamique avec une combinaison de services répondant aux enjeux du milieu. Des idées intéressantes ont été amenées et les prochains mois nous permettront de les approfondir, d’en valider la faisabilité et de voir ensuite si elles peuvent susciter l’intérêt de promoteurs immobiliers. »

Source : Développement économique La Pocatière