Lieu de mémoire, la gare de Saint-Jean-Port-Joli

Les gares font partie aujourd’hui du patrimoine ferroviaire. Celles qui sont encore debout sur la Côte-du-Sud témoignent d’une époque où l’on comptait sur le chemin de fer pour le transport de passagers et l’acheminement de marchandises.

Celle de Saint-Jean-Port-Joli construite en briques en 1858 est toutefois la proie des flammes en 1870. On la reconstruit, mais celle-ci est abandonnée en 1890 pour devenir un hangar. Une troisième est alors érigée avec un étage et un comble. Durant les années 1930, une dizaine d’employés y travaillent en plus du chef de gare.

La gare est un lieu de rencontres particulier. On y retrouve des voyageurs, des curieux, jeunes et moins jeunes, toujours impressionnés par le bruit de la locomotive, et beaucoup d’animation lors du transit de marchandises. Une foule nombreuse assiste parfois à l’arrivée de visiteurs célèbres à la station de Saint-Jean-Port-Joli. Ce fut le cas lors de la visite du chef du Parti libéral Wilfrid Laurier en 1893.

Comme dans plusieurs hameaux rattachés à une gare et au chemin de fer, la station de Saint-Jean-Port-Joli compte un petit hôtel, un magasin général et une école de rang. Le hameau profite du transport de matériaux et diverses denrées comme le sucre d’érable de Saint-Aubert que l’on achemine vers Québec. En 1937, on y fait transiter plus de 5600 tonnes de marchandises générales et près de 5000 tonnes de produits forestiers. Mais ce type de transport va décliner avec les années au profit du service d’autobus offert dans la région.

Le hameau de la station disparait avant la construction de l’autoroute 20. Mais plusieurs ont rappelé la mémoire de ce lieu. En 2000, Nicole Bélanger-Caron fait connaître dans un petit livre ses Souvenirs de la Station de Saint-Jean-Port-Joli. Un documentaire réalisé par Claude Deschênes, conservé au musée de la Mémoire vivante, relate également l’histoire de ce hameau.

La gare de Saint-Jean-Port-Joli, vers 1950. Photo : Archives de la Côte-du-Sud