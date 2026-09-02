Ligue Puribec : Kamouraska en finale contre Rivière-du-Loup

Les Industries Desjardins du Kamouraska ont profité de 10 buts sur balles, et frappé des coups sûrs opportuns pour remporter une victoire de 6 à 3 face aux Allées du Boulevard de Matane le samedi 29 août dernier à Saint-Pascal, assurant ainsi leur place en grande finale de la Ligue Puribec.

Les locaux ont ouvert le pointage en première manche sur un ballon-sacrifice d’Émilien Plouffe qui a poussé au marbre Thomy Lévesque, qui avait commencé la manche avec un simple.

Les Industries Desjardins ont ajouté trois autres points à la manche suivante. Cédric Lizotte a tout d’abord soutiré un but sur balles au lanceur, et Philippe Ouellet a frappé un circuit de deux points. Plus tard, Jérémie Maillé-Bizier récoltait un but sur balles avec les buts remplis, portant la marque à 4-0.

En quatrième manche, Émilien Plouffe a fait produire son deuxième point de la partie avec un simple, et en sixième manche, Jérémie Maillé-Bizier a récolté un simple productif. Avant de venir marquer, Enrick Jomphe avait profité d’un but sur balle, et volé le deuxième coussin.

Les visiteurs ont tenté une poussée ultime en septième manche, alors que les trois premiers frappeurs ont rempli les buts. Renaud Gauthier et Maxime Gauthier avec des roulants, ainsi que François Durette, atteint par un lancer, ont ramené le match à 6-3.

Avec deux retraits et deux hommes sur les sentiers, Kamouraska a donné un but sur balle intentionnel à Kota Bekki, avant de retirer Louis-Félix Noël sur des prises. José Contreras, qui a mis fin à cette menace, a mérité la victoire. En sept manches au monticule, le droitier a donné trois points sur quatre coups sûrs, et enregistré sept retraits au bâton.

François Durette a subi le revers, accordant quatre points sur trois coups sûrs en un peu plus d’une manche lancée. Keisuke Takikawa a pris la relève, concédant les deux autres points sur seulement deux coups sûrs, et donnant sept buts sur balles.

En attaque, Jérémie Maillé-Bizier, Émilien Plouffe et Philippe Ouellet ont un coup sûr et deux points produits chacun. Pour sa part, Kota Bekki a réussi deux coups sûrs, dont un double.

Kamouraska élimine ainsi Matane en sept parties, et affrontera Rivière-du-Loup en grande finale de la Ligue Puribec. C’est une deuxième présence en finale en trois ans pour les Industries Desjardins.