Important contrat pour Alstom de La Pocatière ?

Selon le Journal de Québec, l’usine Alstom de La Pocatière serait sur le point d’obtenir un important contrat en relation avec la volonté d’Ottawa de construire de nouveaux trains pour Via Rail, dont la construction serait partagée avec l’usine Alstom de l’Ontario. C’est là que l’annonce aurait lieu.

Toujours selon le Journal de Québec, le premier ministre Mark Carney devrait y être présent. Son cabinet n’a pas voulu confirmer l’information. Contactée par Le Placoteux, la Ville de La Pocatière affirme n’avoir aucune information ni convocation pour l’annonce, qui selon nos sources devrait avoir lieu demain jeudi. Le Journal rapporte aussi que Via Rail prévoit l’acquisition de 320 nouvelles voitures dans les prochaines années.