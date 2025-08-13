Ligue Puribec : Kamouraska tombe face au Témiscouata

Les Braves Batitech du Témiscouata n’ont pas laissé passer l’occasion de clore la série devant leurs partisans, infligeant une défaite sans appel de 12 à 1 aux Industries Desjardins du Kamouraska, le 10 août dernier. Cette victoire, acquise en trois matchs, met fin au règne des champions en titre, et assure qu’une nouvelle équipe sera couronnée en 2025.

Les locaux ont ouvert la marque en deuxième manche grâce à un circuit de deux points de Félix Castonguay, avant d’ajouter un troisième point à la manche suivante sur un mauvais lancer qui a permis à Alexis Pelletier de croiser le marbre. Les visiteurs ont brièvement réduit l’écart en quatrième manche sur un circuit d’Émilien Plouffe, leur seul moment fort de la rencontre.

Le Témiscouata a ensuite creusé l’écart avec trois points en cinquième manche et six autres en sixième, scellant définitivement l’issue du match. Dany Paradis-Giroux a brillé sur la butte, lançant six manches et concédant seulement un point sur quatre coups sûrs. À l’opposé, Martin Bossé a cédé six points sur neuf coups sûrs, encaissant la défaite.

En attaque, les Braves Batitech ont totalisé 15 coups sûrs, dont trois pour Samuel Pearson, auteur de deux points produits et de trois points marqués. Quatre autres joueurs ont ajouté deux coups sûrs chacun, illustrant la profondeur offensive des gagnants. Avec cette élimination, Kamouraska cède son trône, et la Ligue Puribec se prépare à couronner un nouveau champion.