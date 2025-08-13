En raison de Lion Électrique, L&G Cloutier amorce une restructuration

Le Groupe L&G Cloutier (LGI), entreprise manufacturière bien implantée à L’Islet depuis plus de quatre décennies, amorce une restructuration proactive afin d’assurer la solidité de ses activités et la protection de ses emplois. Cette décision survient dans un contexte de turbulences économiques marquées par les difficultés financières majeures de son principal client, Lion Électrique.

Ainsi, plutôt que de mettre fin immédiatement à ses activités, LGI a choisi de déposer une proposition concordataire auprès de ses créanciers, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, prévoyant que l’équipe de direction actuelle poursuivra la gestion quotidienne des opérations. Cette démarche permettra à l’entreprise de réorganiser sa structure financière, de préserver ses activités, de protéger ses partenaires et ses employés, tout en assurant la continuité du service à sa clientèle.

La stratégie de redressement de L&G Cloutier s’articulera par ailleurs autour de trois volets, soit l’optimisation des coûts, la diversification et une croissance rentable, ainsi qu’une gestion prudente des investissements.

« Notre priorité demeure la protection des emplois, le soutien à nos clients, et le renforcement de notre présence sur nos marchés clés. Malgré la situation actuelle, LGI conserve un savoir-faire reconnu, des infrastructures modernes, et une équipe chevronnée ayant des atouts majeurs pour sa relance. Nous voyons cette étape comme une occasion de nous repositionner, et de bâtir sur des bases encore plus solides », explique le président de LGI, Martin Grenier.

Rappelons que LGI fabrique principalement des moules, et fournit des équipements spécialisés pour différents secteurs industriels. Depuis 2007, de nouveaux actionnaires, dont M. Grenier, ont élargi les activités vers les secteurs aéronautique et médical. Aujourd’hui, LGI mise sur l’innovation, la robotisation, l’optimisation des processus, et le développement des ressources humaines pour poursuivre sa croissance et renforcer sa compétitivité.

Lion Électrique : un partenaire en difficulté

Depuis décembre 2024, Lion Électrique est sous la protection de la LACC au Canada, et est en faillite aux États-Unis, conséquence d’une chute des ventes, de défauts de paiement et d’une forte baisse boursière. Après des mises à pied massives et la fermeture d’installations états-uniennes, l’entreprise a été rachetée en juillet dernier par un groupe d’investisseurs québécois mené par Vincent Chiara pour 6 M$, grâce notamment à la bonification provinciale des subventions.

Elle se concentre désormais sur la production d’autobus scolaires à Saint-Jérôme. Lion Électrique, rappelons-le, a reçu 245 millions de dollars de fonds publics sous diverses formes d’aide financière depuis 2020.