Limite des visites dans les milieux de soins du Bas-Saint-Laurent

Compte tenu de l’augmentation importante de la transmission communautaire de la COVID-19 observée dans la région et des risques pour les clientèles plus vulnérables, le CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un appel à limiter les visites dans les milieux de vie et de soins.

48 éclosions et vigies sont actuellement actives dans less CHSLD et hôpitaux de même que dans des résidences privées pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires (RI). Ces situations exigent des mesures importantes afin de contrôler la propagation du virus. Dans ce contexte, il est recommandé de limiter ou de reporter les visites non essentielles dans les milieux de vie et de soins. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent favorise pour l’instant les contacts téléphoniques ou virtuels avec ses usagers et résidents.

Si vous devez malgré tout fréquenter un des établissements, il faut s’assurer de n’avoir aucun symptôme s’apparentant à la COVID-19. Il est aussi impératif d’appliquer avec rigueur les règles d’hygiène reconnues comme le lavage de main, le port du masque en tout temps et la distanciation physique.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent demande donc la collaboration de tous afin de limiter la propagation du virus. Il s’agit d’un effort collectif essentiel qui vise à protéger les personnes les plus vulnérables de notre communauté.