Peu de logements vacants dans les offices d’habitation de la région

En date du 1er juillet 2022, Kamouraska-Est comptait 12 logements vacants, dont six depuis plus de trois mois et six depuis moins de trois mois. Les 12 vacants (sur 110) sont situés à Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel et Saint-Pascal. Le nouvel assouplissement de trois mois a déjà été utilisé à ce jour sur de nouveaux baux. Dans l’ouest (Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme et La Pocatière), on comptait seulement deux logements vacants à Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Pacôme pour un total de 76, excluant les résidences de personnes âgées que gère l’office.