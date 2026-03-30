L’Impérial prend les devants 2 à 0 dans la finale du Circuit sénior KRTB

L’Impérial de Saint-Pascal a pris les devants 2 à 0 dans la finale du Circuit sénior KRTB à la suite de deux victoires consécutives en prolongation face aux Prédateurs/Carquest du Témiscouata, les 27 et 29 mars.

Le premier match de la série a été disputé le vendredi 27 mars au Centre sportif de Saint-Pascal devant 1088 spectateurs. L’Impérial l’a emporté 5 à 4 en prolongation. Le Témiscouata a ouvert la marque en fin de première période grâce à Alexandre Roy. En deuxième période, Jacob Poirier a créé l’égalité en avantage numérique vers la cinquième minute. Les visiteurs ont repris les devants autour de la seizième minute avec un but de Charles Deschênes en avantage numérique.

En début de troisième période, Louis-Félix Pelletier a nivelé la marque. Antoine Michaud a donné les devants à l’Impérial à la sixième minute, et deux minutes plus tard, Alex Pelletier a porté la marque à 4 à 2. Phélix Bossé a réduit l’écart à la douzième minute, et Olivier Dumont a créé l’égalité tout de suite après pour forcer la prolongation. Janin Desjardins a inscrit le but gagnant à la sixième minute de la prolongation. Santiago Murcia a réalisé 44 arrêts dans la victoire, tandis que Patrick Lepage a stoppé 31 tirs.

Deuxième victoire en prolongation

Le deuxième match a été présenté le 29 mars au Centre communautaire de Dégelis. L’Impérial a remporté la rencontre 5 à 4 en prolongation. Keven Robert a ouvert la marque à la deuxième minute de jeu. Jacob Poirier a égalé à la cinquième minute en avantage numérique. Olivier Dumont a redonné les devants au Témiscouata vers la fin de la période.

En deuxième période, Anthony Pelletier a créé l’égalité en début d’engagement. Jacob Poirier a donné les devants à l’Impérial à la sixième minute. Pelletier a ensuite inscrit son deuxième but du match pour porter la marque à 4 à 2, entraînant un changement de gardien, Patrick Lepage étant remplacé par Marc-Olivier Roy. En troisième période, Zachary Briand a réduit l’écart, avant que Gabriel Dumont ne crée l’égalité en avantage numérique. Louis-Étienne Dionne a inscrit le but gagnant à la cinquième minute de la prolongation.

Santiago Murcia a repoussé 50 des 54 tirs dirigés vers lui. Patrick Lepage et Marc-Olivier Roy ont partagé le travail devant le filet du Témiscouata. L’Impérial mène ainsi 2 à 0 dans cette série finale quatre de sept. Le troisième match est prévu le vendredi 3 avril à 20 h 30 à Saint-Pascal.