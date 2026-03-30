Finale LHCS : Le Pavage Jirico tire de l’arrière 2 à 0

La finale de la Ligue de hockey Côte-Sud s’est amorcée au cours du week-end du 27 mars avec la présentation des deux premiers matchs de la série opposant le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Après ces deux premières rencontres, le Giovannina détient une avance de 2 à 0 dans cette série quatre de sept.

Le premier affrontement avait lieu le vendredi 27 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Le Giovannina a rapidement pris les devants dans la rencontre en inscrivant quatre buts en moins de dix minutes en première période. Philippe Leclerc a ouvert la marque à 1 min 36 s, suivi de Yannick Drouin à 3 min 32 s, et de Nicolas Létourneau à 5 min 51 s

Émile Labrie a inscrit le premier but du Pavage Jirico à 7 min 27 s pour réduire l’écart, mais William Dumont a redonné une avance de trois buts aux visiteurs deux minutes plus tard. En deuxième période, Philippe Leclerc a marqué son deuxième but du match à 6 min 59 s, tandis que Frédérick Dionne a répliqué pour les locaux quatre minutes plus tard. Aucun but n’a été inscrit en troisième période, et le Giovannina l’a emporté par la marque de 5 à 2. Jacob Roy a récolté trois mentions d’aide dans la victoire, tandis que le gardien Jean-Philip Fecteau a réalisé 22 arrêts sur 24 tirs.

Seconde rencontre

Le deuxième match de la série était présenté le dimanche au Centre Caztel de Sainte-Marie devant 1123 spectateurs. Le Pavage Jirico a ouvert la marque en fin de première période grâce à Frédérick Couture à 16 min 3 s Louis Nadeau a toutefois créé l’égalité à 18 min 14 s.

En début de deuxième période, Charles Hébert a redonné l’avance au Pavage Jirico à 4 min 6 s. Le Giovannina a ensuite profité de trois avantages numériques consécutifs pour inscrire trois buts. Samuel Landry a d’abord nivelé la marque à 4 min 53 s, suivi de William Dumont à 8 min 55 s, puis de Nicolas Létourneau à 10 min 11 s.

En troisième période, Édouard Ouellet a réduit l’écart à 4-3 à 12 min 34 s en avantage numérique. Le Pavage Jirico a ensuite dirigé 13 tirs vers le filet adverse, sans toutefois parvenir à créer l’égalité. Le gardien Jean-Philip Fecteau a obtenu la victoire, repoussant les tentatives dirigées vers lui en fin de rencontre.

La série se poursuivra le week-end prochain avec la présentation du troisième match le vendredi 3 avril à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Le quatrième match est prévu le lendemain à 20 h au Centre Caztel de Sainte-Marie.