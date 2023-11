L’Impérial souligne les 200 matchs de Philippe Martin

Samedi soir dernier, au Centre Sportif de Saint-Pascal, l’Impérial a pris un moment pour remercier son préposé à l’équipement pour ses 200 matchs (saison régulière et séries éliminatoires incluses) avec l’équipe. L’homme de 29 ans avait été recruté il y a 10 ans après son passage avec les défunts Bombardiers du Kamouraska Junior AA.

« Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur la présence de Philippe avec nous depuis si longtemps. C’est un être très généreux et très agréable à côtoyer », a déclaré Alexandre Laflamme, capitaine de la formation. Philippe n’a manqué qu’un seul match depuis son embauche à l’automne 2013 et sa passion pour le sport est toujours vivante. « Je n’aurais pu mieux demander pour l’hommage. Je fais ce travail depuis longtemps pour l’amour du hockey et pour vivre des émotions fortes avec un beau groupe d’amis », a-t-il admis.

Source : L’Impérial de Saint-Pascal