L’implantation du compostage domestique se poursuit dans la MRC de L’Islet

La MRC de L’Islet annonce que les municipalités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Sainte-Louise, Saint-Marcel, Saint-Omer et Tourville se joignent aux municipalités de Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies afin de fournir des composteurs domestiques à leurs citoyens. En effet, des composteurs de bois seront distribués dès le printemps 2023, permettant aux communautés de ces six municipalités de procéder à la gestion de leurs matières organiques et d’ainsi éviter de les diriger vers un site d’enfouissement éloigné.

Le choix du compostage domestique pour ces municipalités s’explique par la facilité à gérer les résidus verts à domicile en espace rural, les longues distances à parcourir en milieu faiblement densifié et la volonté de ne pas acheminer les matières organiques vers un lieu d’enfouissement éloigné, dont le coût de traitement est de plus en plus élevé. En outre, le compostage domestique des résidus verts et alimentaires s’avère bénéfique lorsque vient le moment d’amender le sol et de favoriser une meilleure croissance des végétaux. Cette pratique contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par le transport tout en contribuant à la rationalisation des dépenses municipales.

Les composteurs domestiques seront fabriqués à Saint-Jean-Port-Joli chez Horisol, un organisme à but non lucratif ayant une vocation sociale et qui œuvre dans le respect des principes du développement durable. Pour obtenir davantage d’information, les citoyens concernés sont invités à surveiller les informations éventuellement diffusées par leur municipalité respective.

Source : MRC de L’Islet