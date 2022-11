La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet lance sa 14e campagne d’achat local

Avec comme partenaire majeur les caisses Desjardins du Kamouraska et de L’Islet, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) lance sa 14e campagne d’achat local.

Durant les prochaines semaines, jusqu’à Noël, la CCKL continuera de rappeler l’importance d’acheter chez nous avec l’aide des médias locaux, de ses réseaux sociaux et avec le retour de son émission de radio spéciale présentée pour la première fois l’an passé sur les ondes de CHOX-FM. Devant l’intérêt créé avec cette initiative, l’équipe de la CCKL récidivera le jeudi 8 décembre de 6 h 30 à 9 h avec le président Gabriel Hudon et la directrice générale Nancy Dubé aux commandes.

Ayant déjà été tous deux animateurs de radio à un moment dans leur carrière professionnelle, ils promettent tout un moment de radio avec des invités de marque et des surprises pour les gens à l’écoute. « Cette campagne d’achat local est une belle façon de soutenir notre économie régionale et d’aider à faire la différence pour la vitalité de notre milieu. En cette période plus difficile pour l’économie, vos caisses Desjardins du Kamouraska et de L’Islet vous invitent à faire une place de choix, sous votre sapin, à nos commerçants et entrepreneurs locaux lors de vos achats des Fêtes », a dit M. Bruno Fournier, directeur général de Desjardins Entreprises – Côte-du-Sud.

L’image développée l’an passé sera réutilisée encore cette année dans certaines publicités et, au grand plaisir de la CCKL, douze municipalités ont accepté de continuer de soutenir les efforts de la Chambre en installant une grande pancarte promotionnelle de la campagne près des artères les plus achalandées, dont la Municipalité de Rivière-Ouelle, la Ville de Saint-Pamphile, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska, la Municipalité de Sainte-Perpétue-de-L’Islet, la Ville de La Pocatière, la Municipalité de Saint-Aubert, la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, la Municipalité de St-Pacôme, la Municipalité Saint-Philippe-de-Néri et la Municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Évidemment, durant cette campagne, la CCKL continuera de faire la promotion de son produit vedette, soit les certificats d’achat régional qui, devons-nous le rappeler, doivent être dépensés uniquement dans la région et chez les entreprises membres de la CCKL. L’an passé ce sont plus de 66 000 $ en certificats qui ont été vendus avant les fêtes, en cinq semaines seulement ! Cette année, avant même que la campagne soit lancée officiellement, ce sont plus de 16 000 $ de certificats qui ont déjà été vendus. À la lumière du total des ventes depuis 2003, l’année de la création des certificats, la CCKL pourrait atteindre le demi-million $ en ventes d’ici la fin de 2023.

Le traditionnel concours et tirage chapeauté par la Chambre de commerce n’aura pas lieu cette année sous sa forme habituelle, mais les commerces qui désirent faire un concours à l’interne pour leur clientèle et faire gagner des certificats sont invités à le faire. Ils peuvent communiquer directement avec la CCKL pour en faire l’achat.

Source : CCKL