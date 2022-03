L’industrie touristique québécoise se repositionne sur les marchés internationaux

Dans un contexte de reprise du tourisme international et de levée graduelle des restrictions sanitaires aux frontières, l’industrie touristique québécoise, sous la marque Bonjour Québec, intensifie ses efforts de promotion de la destination sur les différents marchés internationaux. Territoire spectaculaire, accueil chaleureux et culture créative sont autant de forces distinctives qui seront valorisées afin de propulser la destination et séduire les différentes clientèles des marchés ciblés.

Rappelons qu’en 2019, les villes et régions du Québec accueillaient près de 36 millions de touristes, dont plus de 9 millions de visiteurs hors Québec. Les dépenses réalisées par les touristes hors Québec représentaient 5,9 G$, soit 54 % des dépenses touristiques totales du Québec. Le Québec se situait au deuxième rang parmi les provinces canadiennes pour le nombre de visiteurs et au troisième rang pour les recettes touristiques. Au Bas-Saint-Laurent, le tourisme représente un secteur essentiel de son économie avec 850 entreprises, 7 800 emplois, 1,1 million de visiteurs et 345 millions de dollars en retombées touristiques annuellement.

Alors que la concurrence entre les destinations s’intensifie, la relation essentielle entre les voyageurs, les entreprises et les communautés sera au cœur de la stratégie de promotion de la destination pour faire rayonner la marque Bonjour Québec et attirer les clientèles qui ont recommencé à être actives et à planifier des voyages.

Au cours des prochains mois, la campagne Québec, mon amour, mettra à l’avant-scène des ambassadeurs qui parlent des expériences qui les font vibrer et pourquoi ils sont en amour avec le Québec. Leurs témoignages seront accompagnés de splendides images qui mettent en lumière la culture, les villes vibrantes, l’accueil chaleureux, l’accessibilité à la nature et l’immensité du territoire. Ces contenus seront diffusés d’abord en France (depuis le 10 mars), puis aux États-Unis, en Ontario et au Québec (à compter du début avril).

Afin d’appuyer la stratégie de promotion de la marque Bonjour Québec, soulignons qu’une délégation sera également active, du 21 au 25 mars prochain, dans les villes de Bruxelles, Paris et Lyon. Elle présentera les nouveautés touristiques, notamment en matière de tourisme durable, et abordera les questions relatives à la sécurité de la destination en lien avec les mesures sanitaires en vigueur au Québec.