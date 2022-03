Le CDBQ toujours dans l’attente d’une aide au fonctionnement

D’une part, le maintien de troupeaux ovins et porcins où des projets de recherches qui devaient être subventionnés ne se sont jamais concrétisés explique cette situation, en plus de la COVID-19, qui au début de la pandémie a mis un frein aux projets en transformation alimentaire réalisés pour le compte d’entreprises privées. « Depuis que les entreprises se sont mises à reprendre leurs projets et avec les aides financières gouvernementales qui ont été offertes par les gouvernements en lien avec la pandémie, on n’est pas dans le luxe, mais on vire mieux », a indiqué Rosaire Ouellet.

Le CDBQ a aussi adopté un plan de relance de ses activités à la fin 2020 et regarde maintenant à réorganiser son secteur de la recherche agronomique qui le distingue, mais qui est de plus en plus difficile à soutenir. « Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on a entrepris ce virage et ce n’est pas qu’on ne veut plus en faire non plus, mais on n’a plus les reins assez solides pour justifier le maintien d’une main-d’œuvre qualifiée à l’année pour faire ça. Si on avait du financement récurrent, ça serait différent. Autrement, on va devoir travailler avec davantage de partenaires », explique le président.