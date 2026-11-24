La CDC ICI Montmagny-L’Islet, La Maison de la famille de la MRC de L’Islet ainsi que des citoyennes engagées s’unissent pour le retour de l’initiative annuelle L’arbre de Noël Sourires d’enfants. Cette grande chaîne de solidarité communautaire a pour mission d’offrir un peu de magie aux enfants de la région à l’approche des Fêtes.

Fonctionnant sous forme de parrainage, cette grande chaîne de solidarité communautaire vise à offrir un présent à Noël à des enfants issus de familles à faible revenu. En acceptant le rôle de parrain, le donateur s’engage à acheter l’un des cadeaux souhaités par l’enfant, et à le remettre à l’organisation selon les modalités établies. L’équipe se charge ensuite de la redistribution afin de préserver l’entière confidentialité des familles. Il est également possible de contribuer en effectuant un don en argent, lequel servira à l’achat de cadeaux pour les enfants dont les souhaits n’auraient pas encore trouvé preneur.

« Je suis très heureuse de m’impliquer à nouveau dans ce projet. Je sais que derrière chaque cadeau, il y a un cœur généreux, des parents et des enfants tellement reconnaissants, et une équipe profondément soucieuse de parvenir à répondre à toutes les demandes de façon équitable et dans la dignité », confie Claudia Bourgault.

Les familles de la MRC de L’Islet qui souhaitent bénéficier de ce soutien doivent communiquer avec l’équipe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418 358-0648 avant le 1er décembre afin de remplir leur demande en toute confidentialité. La population est invitée à relayer l’information auprès des familles qui pourraient en avoir besoin.

Les personnes intéressées à devenir parrain ou marraine pourront se procurer une boule de Noël sur laquelle figure la liste de souhaits d’un enfant inscrit, puis acheter l’un des articles demandés. La distribution des boules de Noël débutera vers la fin novembre. Les citoyens sont invités à suivre la page Facebook L’Arbre de Noël Sourires d’Enfants pour obtenir tous les détails.

L’ensemble du comité tient à souligner le travail exceptionnel de Madame Marilyne Bourgelas pour ces dernières années et à remercier tous les citoyens et citoyennes qui prendront part à ce bel élan de générosité.

Source : CDC ICI Montmagny L’Islet