Lakota, de l’auteur français globe-trotter Caryl Férey, est un récit foisonnant et palpitant, mélange de western moderne, de roman noir mâtiné de polar historique, dont l’action se passe essentiellement dans des réserves lakotas de l’Ouest américain.

Jake Crow Dog, père renié par son fils Duane et sa fille Winona, a été retrouvé mort noyé dans le Mississippi à Minneapolis. Un Peau-Rouge [sic] mort, ça n’intéresse pas la police qui classe rapidement le dossier. Pour Duane, jeune cow-boy de rodéo, et sa sœur, il ne fait aucun doute que le paternel honni a été assassiné.

Ils décident quand même d’en avoir le cœur net, et se rendent dans leur réserve lakota natale, dans le Dakota du Sud, où ils rencontrent Two Bears, un activiste qui milite contre des forages. Ce shaman, appelé « homme-grizzly », leur apprend que Jake enquêtait sur la disparition de dizaines de jeunes femmes autochtones.

Au cours de leur bref séjour, Spirit, la jeune et jolie nièce de Two Bears, amante d’un soir de Duane, est violée et tuée par les trois fils de Ray Skelton, un riche rancher du coin. Puis, Duane est agressé et laissé pour mort, alors que Winona échappe de justesse au même sort, et réussit à échapper aux voyous. Elle est recueillie par Shane, un Cheyenne du clan des Hommes-Chiens (Dogmen), avec lequel elle va faire alliance pour se venger de Skelton et de sa milice, responsables de l’enlèvement des jeunes autochtones disparues. Elles sont séquestrées au ranch des Skelton, pour être vendues à un cartel mexicain.

Toute cette partie du roman est particulièrement enlevante ! Le Cheyenne et Winona vont déployer des ruses de Sioux (hum…) pour éliminer un à un les mercenaires qui gardent le ranch, puis s’attaquer aux trois fils du rancher isolés dans un chalet perdu, auxquels ils réservent un sort particulier. Comme le dit l’adage populaire, « la vengeance est douce au cœur de l’Indien ». Il y aura beaucoup d’action, du suspense et du sang… mais le prix à payer sera très lourd, l’auteur n’étant pas tendre avec ses personnages ! Tous n’ont sortiront pas vivants…

Un thriller passionnant et bien documenté.chro