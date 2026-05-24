L’intelligence artificielle au service des manufacturiers dans Montmagny-L’Islet

Plus de 65 entrepreneurs, gestionnaires et intervenants économiques du territoire ont pris part le 13 mai dernier à la deuxième édition du Rendez-vous innovation Montmagny-L’Islet, un événement consacré à l’intelligence artificielle industrielle et à son intégration dans les entreprises manufacturières de la région.

Organisée à l’Espace citoyen de Montmagny, cette demi-journée d’échanges et de formation était portée par la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet, en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny, ainsi que l’Espace PME Innovation de Chaudière-Appalaches économique.

Les partenaires se sont réjouis de la forte participation et de l’intérêt marqué du milieu entrepreneurial envers les nouvelles technologies et les solutions d’intelligence artificielle adaptées au secteur manufacturier. L’événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Le moment fort de la matinée a sans contredit été le panel réunissant trois acteurs du milieu industriel, soit Benoit Cormier de GLM Conseil, Benoit Risi de Prolam à Cap-Saint-Ignace, ainsi que James Gagné d’Umano Médical à L’Islet. Les panélistes ont partagé leurs expériences concrètes, leurs défis, et les bénéfices observés dans l’intégration progressive de l’intelligence artificielle au sein de leurs activités.

À travers leurs témoignages, les participants ont pu constater que l’implantation de solutions numériques et d’outils d’intelligence artificielle ne relève plus uniquement des grandes entreprises, mais devient progressivement accessible aux PME manufacturières de la région.

Deux formations étaient également proposées durant l’événement, soit L’IA en milieu manufacturier : de la réflexion aux résultats, et Utiliser l’IA pour vos RH et votre gestion de projet. Les contenus, axés sur des applications concrètes et des besoins réels du terrain, ont été particulièrement appréciés des participants.

Les entrepreneurs présents ont ainsi pu mieux comprendre comment certaines solutions d’intelligence artificielle peuvent contribuer à optimiser les processus, à soutenir la gestion des ressources humaines, à améliorer la planification de projets, ou encore à accroître l’efficacité opérationnelle des entreprises.

Compétitivité et capacité d’innovation

Selon les organisateurs, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation des entreprises de Montmagny-L’Islet dans un contexte économique en constante évolution. « Les participants sont repartis inspirés et mieux outillés, avec des pistes de solutions pratiques pour amorcer ou poursuivre, à leur rythme, l’intégration de l’intelligence artificielle industrielle au sein de leur organisation », soulignent-ils.

Les organisateurs ont également tenu à mettre en lumière la collaboration étroite entre les différents acteurs du développement économique régional. Ils estiment que cette synergie constitue un levier important afin d’accompagner les entreprises dans leurs projets de modernisation et de transformation numérique.

Au cœur de cette mobilisation demeurent les entrepreneurs du territoire, que les partenaires souhaitent soutenir à chaque étape de leur développement. L’objectif commun consiste notamment à offrir aux entreprises les outils, les connaissances et les occasions de collaboration nécessaires afin de relever les défis actuels et futurs du secteur manufacturier.

Avec cette deuxième édition du Rendez-vous innovation, les partenaires espèrent poursuivre l’élan amorcé, et continuer à favoriser le partage d’expertises et l’émergence de nouvelles pratiques innovantes au sein des entreprises de la région.