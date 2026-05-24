Une alliance bénéfique

Extra formation du Cégep de La Pocatière annonce la conclusion d’un partenariat majeur avec la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, la Caisse Desjardins du Grand L’Islet, la Caisse Desjardins de L’Anse de La Pocatière, la Caisse Desjardins du Témiscouata, et la Caisse Desjardins du Centre-Est du Kamouraska.

D’une durée de trois ans, ce partenariat vise à soutenir la mise en œuvre du programme Gouvernance et leadership pour OBNL, une formation unique combinant huit heures de formation et huit heures d’accompagnement personnalisé. Celle-ci s’adresse aux conseils d’administration, aux directions générales, et aux équipes de coordination des organismes à but non lucratif (OBNL) de la région.

Les caisses Desjardins verseront un montant de 63 000 $ sur trois ans, permettant d’offrir une aide directe de 1500 $ par organisme admissible. Ce soutien vise à réduire les obstacles financiers associés aux frais d’inscription — un enjeu majeur pour les OBNL souvent portés par des bénévoles.

Développée en collaboration avec une équipe d’experts en gouvernance, la formation offre aux participants des outils pour clarifier les rôles et les responsabilités au sein du conseil d’administration (CA), améliorer les pratiques de gouvernance et de gestion, comprendre les bases comptables, financières et de gestion des risques, mettre en place des mécanismes efficaces de reddition de comptes, et optimiser la collaboration entre le CA et la direction générale.

L’accompagnement personnalisé permet ensuite d’appliquer ces apprentissages dans la réalité propre à chaque organisme, favorisant l’implantation durable de meilleures pratiques, et la création de plans d’action structurants.

Source : Cégep de La Pocatière