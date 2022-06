L’Islet accueille ses nouveaux résidents et ses nouveau-nés

Organisée par le comité de la famille et des aînés de L’Islet depuis près de 20 ans, la fête des nouveaux arrivants de L’Islet édition 2019-2022 a eu lieu le samedi 11 juin dernier.

C’est sous un soleil radieux que plus de 100 personnes présentes, incluant une quarantaine de familles, ont eu la chance de profiter des activités offertes (pique-nique, maquillage, chansonnier, parcours psychomoteur, clown, ambiance festive et prix de présence) au parc Havre du Souvenir situé près du fleuve.

Pour cette édition, la municipalité accueillait les nouveaux résidents et les nouveau-nés du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Plusieurs organismes étaient également présents pour fraterniser et échanger avec les participants.

La Municipalité de L’Islet tient à remercier ses partenaires qui ont fait de cette activité une réussite : le restaurant l’Éveil, le casse-croûte Halte-Bouffe, la pharmacie Uniprix A. Giroux et P. Drouin, la crémerie l’Ange de glace, la Corporation des Arts et de la Culture de L’Islet et la Maison de la famille de la MRC de L’Islet.

Rappelons que cette activité a normalement lieu chaque année, mais en raison de la pandémie, les activités prévues en 2020 et 2021 ont dû être repoussées.