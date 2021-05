L’Islet : De l’emphase sur la transition scolaire chez les 4-5 ans

On estime que la transition scolaire ne commence pas seulement quelques jours avant l’entrée à l’école, mais plusieurs mois avant. Durant cette semaine de transition, on tiendra quelques activités virtuelles ou en présence.

« Ça pourrait faire en sorte d’amener de l’anxiété chez les enfants plus anxieux. Un enfant pour qui la transition n’est pas bien réussie, on pourrait même jusqu’à voir peut-être une régression au niveau de ses acquis ou il ne sera pas capable d’assimiler de nouvelles choses, parce que le stress est très présent. La grande majorité, ça va très bien », indique Caroline Parent.

Rappelons que c’est en janvier 2018 qu’un partenariat école-famille-communauté a vu le jour en vue d’assurer des transitions harmonieuses pour les tout-petits et leurs familles. Cette concertation permet d’avoir une vision commune de ce qu’est la transition scolaire, d’échanger et de réfléchir sur les différents acteurs de cette étape et même de bonifier et de développer des pratiques de transition efficaces.