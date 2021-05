41,5 % de personnes vaccinées, mais record de cas dans le Bas-Saint-Laurent

Le nombre de personnes vaccinées continue d’augmenter dans le Bas-Saint-Laurent, pendant que le nombre de cas de COVID-19 augmente, avec un record de cas quotidien jeudi.

La région du Bas-Saint-Laurent enregistre 66 nouveaux, cas dont 12 au Kamouraska pour la seule journée d’hier.

C’est à peu près le nombre de cas que la Capitale-Nationale et c’est plus qu’au Saguenay, qu’en Mauricie, Estrie, Outaouais, Lanaudière et que dans les Laurentides.

On compte maintenant 17 personnes hospitalisées à Rimouski, dont quatre aux soins intensifs, à cause de la maladie. Les services médicaux répondent encore à la demande et l’éclosion au 4e étage de l’hôpital de Rivière-du-Loup qui est toujours en cours incite le CISSS à être patient avant de prendre la décision ou pas d’ouvrir une unité COVID à Rivière-du-Loup.

Mentionnons toutefois que la situation s’améliore grandement au Québec.

«À part certaines régions où on doit continuer de nous battre, je rappellerais qu’on est dans la bonne direction. Le nombre de cas est maintenant régulièrement sous la barre des 1000 cas par jour. Les hospitalisations et le taux de positivité sont en baisse», a dit Christian Dubé, ministre de la Santé, lors d’un point de presse jeudi.

Vaccination régionale

La couverture vaccinale atteint maintenant 41,5 % dans le Bas-Saint-Laurent, le taux variant de 38 % à 43 % parmi toutes les MRC du territoire. Le cap du 40 % vient d’être atteint partout au Québec.

Alors qu’on s’inquiétait du faible taux de prise de rendez-vous chez les 60-69 ans la semaine dernière dans la région, soit 55 %, notons que celui-ci a augmenté à 68 %. Chez la clientèle plus âgée, on dépasse les 90 %.

12-17 ans

Santé Canada a approuvé le vaccin Pfizer pour les 12-17 ans, représentant 500 000 jeunes. Le gouvernement débutera la vaccination de ces jeunes avant la fin juin et la seconde dose à la rentrée scolaire, le tout en milieu scolaire.

Le ministre de la Santé est aussi revenu sur la preuve vaccinale électronique.

Un code QR sera fourni par courriel aux Québécois. Dès le jeudi 13 mai, les gens vaccinés ou qui ont pris un rendez-vous recevront un courriel afin de savoir s’ils veulent recevoir le code en question. Une preuve papier continuera d’être donnée sur les sites de vaccination.

Concernant l’élaboration d’un passeport vaccinal, des travaux «intensifs» seront réalisés et le gouvernement donnera plus d’informations à ce sujet prochainement.