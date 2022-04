L’Islet-Sud : 10 000 $ pour soutenir des projets liés à l’enfance

La MRC de L’Islet est heureuse de confirmer la mise en place de la Mesure d’aide au développement de l’enfance (MADE) pour le sud de la MRC de L’Islet et lance ainsi un appel à projets.

Dotée d’une enveloppe de 10 000 $, MADE vise à soutenir financièrement des initiatives dédiées précisément à la jeunesse de 0 à 17 ans. Les projets qui seront soutenus devront exposer spécifiquement les jeunes aux ressources du milieu : valoriser la ressource forestière, mettre en interrelation les jeunes avec leur communauté, accroître l’offre d’activités culturelles et de loisirs, etc.

En outre, chacune des demandes devra être destinée aux jeunes du sud de la MRC de L’Islet et/ou contribuer au développement du sentiment d’appartenance de ceux-ci avec le sud du territoire. Les projets devront se réaliser dans leur totalité au sud de la MRC de L’Islet, correspondant au territoire comprenant les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue et Tourville.

Chacun des projets retenus pourra recevoir une aide s’élevant jusqu’à 5 000 $. La date limite pour déposer une demande est le 20 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Fonds, programmes et aide financière du site Web de la MRC de L’Islet au www.mrclislet.com.

La Mesure d’aide au développement de l’enfance (MADE) pour le sud de la MRC de L’Islet est une enveloppe issue de l’Entente de vitalisation de la MRC de L’Islet provenant d’un partenariat entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC de L’Islet et les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Tourville.