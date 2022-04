4,9 M$ pour diversifier les infrastructures et activités aux personnes vulnérables

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine Isabelle Charest a choisi les locaux du Club FADOQ de La Pocatière, actuellement en rénovation, pour annoncer une aide financière de 4,9 M$ destinée à l’amélioration et la diversification de l’offre d’activités sportives et de loisir destinée aux personnes âgées ou handicapées.

Cette somme sera partagée entre l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la Fédération de l’âge d’or du Québec, la Fédération québécoise du loisir en institution et la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs sur une durée de trois ans.

Les organismes rattachés à ces quatre associations ayant des projets faisant la promotion d’une pratique régulière d’activités récréatives et sportives auprès des populations moins actives physiquement par l’acquisition de matériel durable et local se qualifieront à une aide financière pouvant aller jusqu’à 9500 $, jusqu’à épuisement de l’enveloppe.