L’ITA célèbre le mérite étudiant à l’occasion du Gala Méritaq

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants de ses campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe, à l’occasion de son 26e Gala Méritaq. L’événement qui s’est déroulé récemment à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe a récompensé 68 étudiants de toutes les régions du Québec.

« Peu importe le programme d’études dans lequel vous êtes inscrits, vous avez tous un point en commun : vous avez choisi de vous investir dans un secteur névralgique pour l’avenir de notre société. Ce gala est également une occasion de reconnaître la contribution, souvent dans l’ombre, de ceux et celles qui contribuent à soutenir et à inspirer nos étudiants et nos étudiantes », a indiqué Karine Mercier, directrice générale de l’ITAQ.

Encore cette année, l’ITAQ a pu compter sur la générosité de 35 partenaires issus de tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. À La Pocatière, 37 prix et bourses ont été remis en leur nom, représentant une somme de 26 250 $, tandis qu’à Saint-Hyacinthe, ce sont 44 prix et bourses, représentant une somme de 29 500 $.

À l’occasion de la cérémonie à Saint-Hyacinthe, l’Institut a reçu Donald Martel, récemment reconduit dans ses fonctions à titre de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Il a profité de cette tribune pour souligner l’engagement et les efforts de la relève, dans un contexte de profondes transformations du secteur.

Depuis plus de 60 ans, l’ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, ses usines-écoles, et ses programmes uniques dans plusieurs domaines de l’agroalimentaire. L’Institut poursuit également un virage important vers la transition agroécologique afin de répondre aux besoins du secteur et de la relève.