Portes ouvertes manufacturières : Une vitrine pour faire rayonner les fleurons de Montmagny-L’Islet

Le Centre d’aide en recherche d’emploi (CARE) Montmagny-L’Islet, en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet, a officiellement lancé la première édition des Portes ouvertes manufacturières Montmagny-L’Islet, une initiative visant à rapprocher les entreprises manufacturières du public tout en soutenant les efforts de recrutement de main-d’œuvre dans la région.

Les activités se dérouleront lors de trois samedis en 2026, soit les 13 juin, 19 septembre et 3 octobre. À chacune de ces journées, deux entreprises — une dans chacune des deux MRC — accueilleront les visiteurs afin de leur faire découvrir concrètement leurs installations, leurs produits, leurs technologies et les possibilités de carrière offertes.

Parmi les entreprises participantes figurent Teknion, Amisco, Ressorts Liberté, Matériaux Blanchet, Marquis Imprimeur et le Groupe LG Cloutier. Les promoteurs du projet soulignent que ces entreprises représentent bien le dynamisme manufacturier régional, avec des produits qui se retrouvent autant sur les marchés québécois et canadiens qu’à l’international.

Lors du lancement officiel, Sylvain Thiboutot, de la MRC de L’Islet, a rappelé que cette initiative est le fruit d’un travail amorcé depuis plusieurs années par un comité réunissant entreprises et partenaires du développement économique. Selon lui, le projet répond directement aux défis de rareté de main-d’œuvre qui touchent les deux MRC. « On sait que, dans le domaine manufacturier, la pénurie de main-d’œuvre s’est fait sentir autant dans la MRC de L’Islet que dans la MRC de Montmagny. C’était notre conclusion pour aider ces entreprises-là à recruter, et à pouvoir se développer dans un contexte où la main-d’œuvre est rare », a-t-il expliqué.

Les organisateurs souhaitent également déconstruire certains préjugés encore associés au travail en usine. Sylvain Thiboutot estime que plusieurs perceptions négatives persistent malgré l’évolution importante des milieux manufacturiers au cours des dernières années.

« On pense, ou on sent qu’il y a un préjugé défavorable envers le travail en usine. […] Mais la meilleure façon de démystifier ça, c’est d’amener la population dans les usines pour voir comment l’évolution technologique s’est faite dans chacune des entreprises », a-t-il mentionné.

Selon lui, les entreprises manufacturières modernes misent désormais davantage sur les compétences techniques, l’ingéniosité et la technologie que sur la force physique. Il ajoute que les visiteurs pourront également déposer leur curriculum vitæ directement sur place, et échanger avec des responsables des ressources humaines.

De son côté, Sonia Proulx, directrice générale du CARE Montmagny-L’Islet, a précisé que l’événement vise autant les chercheurs d’emploi que les étudiants, les personnes en réorientation professionnelle, ou simplement les citoyens curieux de découvrir ce qui se fabrique dans la région.

« Ce qu’on propose, ce n’est pas une présentation théorique, c’est une expérience concrète. On entre dans les entreprises, on voit les installations, on découvre les produits, les technologies qui sont utilisées, et surtout, on échange avec les gens qui y travaillent », a-t-elle affirmé.

Les promoteurs croient également que ces journées permettront de développer un plus grand sentiment de fierté régionale envers le secteur manufacturier. Plusieurs intervenants ont insisté sur le fait que de nombreuses entreprises locales rayonnent à l’échelle internationale, sans nécessairement être bien connues de la population locale.

Martine Leullier, directrice du développement économique à la MRC de Montmagny, estime que cette démarche doit d’abord commencer à l’intérieur même des communautés. « La première étape, c’est qu’on veut conscientiser la population à la beauté et à la qualité de nos entreprises locales », a-t-elle expliqué, ajoutant que plusieurs citoyens seraient surpris de découvrir la modernité et la propreté des installations manufacturières de la région.

Les entreprises participantes espèrent quant à elles que ces portes ouvertes permettront de mieux faire connaître la diversité des emplois offerts dans le secteur. Stéphanie Gingras, de Ressorts Liberté, a souligné que les possibilités de carrière sont variées. « C’est plus que des postes d’opérateurs qu’on offre dans chacun de nos milieux », a-t-elle indiqué, mentionnant notamment les besoins en techniciens, ingénieurs et travailleurs spécialisés.

Les organisateurs ont également indiqué que près d’une centaine d’emplois seraient actuellement disponibles au sein des entreprises participantes. Plusieurs manufacturiers recherchent notamment des mécaniciens, techniciens, ingénieurs et travailleurs spécialisés afin de soutenir leur croissance et leurs activités quotidiennes.

Le projet représente un investissement d’environ 30 000 $, et est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, ainsi qu’à la mobilisation de plusieurs partenaires régionaux.