L’ITAQ célèbre 181 nouveaux diplômés

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a tenu deux célébrations en l’honneur des diplômés de la 59e promotion, l’une au campus de La Pocatière le 30 septembre et l’autre le 14 octobre au campus de Saint-Hyacinthe.

Cette année, l’Institut a souligné l’octroi de 181 nouveaux diplômes d’études collégiales, dont 66 au campus de La Pocatière et 115 au campus de Saint-Hyacinthe, portant ainsi le nombre de diplômés à plus de 13 000 depuis la création de l’établissement en 1962.

Leur diplôme en poche, les nouveaux technologues issus de l’ITAQ joueront un rôle majeur dans la société. Ils sont prêts à relever les nombreux défis associés au rayonnement du secteur bioalimentaire québécois. Compétents, ils pourront mettre à profit des connaissances de pointe, à jour et adaptées à la réalité du terrain.

« Cette 59e cohorte représente l’incarnation de la résilience et de l’adaptabilité. Vous avez dû surmonter des défis inattendus, des changements constants et des périodes d’incertitude, mais vous avez toujours avancé avec détermination. Cela témoigne de votre capacité à affronter l’avenir avec confiance, quelle que soit la complexité du monde qui nous entoure », a souligné Aisha Issa, directrice générale de l’ITAQ.

Médailles et prix

La médaille académique de la gouverneure générale du Canada a été est décernée au diplômé qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études. Au campus de La Pocatière, Yanice Chouinard de technologie des productions animales a reçu la médaille académique.

La médaille d’excellence du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a été décernée au diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants de son programme d’études, en plus d’une bourse de 250 $ b et d’un crédit d’achat de 100 $ applicable à la formation continue de son choix à l’ITAQ. Bernard Lessard (gestion et technologies d’entreprise agricole), Yanice Chouinard (technologie des productions animales), Floriane Melançon (technologie de la production horticole agroenvironnementale) et Sarah Morissette (Techniques équines) sont les récipiendaires à La Pocatière.

Les prix de l’Association des technologues en agroalimentaire et de l’Association des anciens de l’Institut de technologie agroalimentaire des deux campus sont offerts au diplômé de chaque programme de formation technique ayant manifesté les meilleures aptitudes à se démarquer dans sa future carrière de technologue agroalimentaire. Au campus de La Pocatière, les récipiendaires sont Bernard Lessard (gestion et technologies d’entreprise agricole), Corinne Michaud (technologie des productions animales), Floriane Melançon (technologie de la production agroenvironnementale) et Sarah Morissette (techniques équines).

