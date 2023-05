L’ITAQ récompense ses étudiants de La Pocatière

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants du campus de La Pocatière, à l’occasion de son 23e Gala de l’excellence. L’événement qui s’est tenu le jeudi 27 avril dernier a récompensé 60 futurs technologues de toutes les régions du Québec.

« Depuis 60 ans, l’ITAQ contribue de façon importante au milieu agroalimentaire, et ce 23e Gala de l’Excellence permet d’honorer les efforts déployés par notre relève en devenir. Je suis heureux de vous savoir conscientisés par l’environnement, le développement durable et le désir d’innover continuellement vers de meilleure pratique. Il ne fait aucun doute qu’avec votre expertise, le secteur agroalimentaire du Québec est entre de bonnes mains », a mentionné André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans une vidéo présentée aux étudiants.

« Par votre participation dans différents projets et comités, vous contribuez au rayonnement de l’ITAQ. Vous faites partie intégrante de l’histoire de cette école qui, je vous le rappelle, a vu passer depuis ces 60 dernières années des personnes qui ont pris leur place dans ce pan important de notre société, qui ont été des acteurs de changement. Aussi, je vous invite à prendre votre place en tant qu’ambassadeurs et futurs leaders dans la transition agroécologique, qui sera un véritable enjeu dans l’avenir », a indiqué aux Aisha Issa, directrice générale de l’ITAQ.

Encore cette année, l’ITAQ a pu compter sur la générosité de nombreux partenaires issus de tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Au total, 66 prix et bourses ont été remis en leur nom, représentant une somme de 31 946 $. L’ITAQ tient à remercier sincèrement tous les partenaires de ce gala.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec