L’ITAQ veut devenir un pôle équestre incontournable au Québec

Diversifier les activités de la filière afin de positionner l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) comme un pôle unique dans le secteur équin, voilà la vision ambitieuse qui s’est dégagée de la journée de réflexion tenue récemment sur le campus de La Pocatière.

« Cette journée fut une véritable bouffée d’air frais pour notre communauté. Elle confirme l’importance de travailler ensemble pour bâtir une filière équine durable, innovante, et en phase avec les valeurs de notre société », a déclaré Bénédicte Lucazeau, gestionnaire du complexe équin de l’ITAQ, à l’issue de la rencontre.

Organisée sous le signe de la collaboration, cette journée stratégique a rassemblé plus d’une cinquantaine de personnes issues du milieu municipal, de l’enseignement, des centres équestres, et du secteur vétérinaire. Tous ces intervenants ont mis en commun leur expertise et leur vision de l’avenir pour contribuer à redéfinir le rôle de la filière équine dans le réseau de l’ITAQ.

Depuis sa création en 1973, la filière équine du campus de La Pocatière s’est imposée comme un pilier de la formation technique dans le domaine équestre. Toutefois, les défis actuels imposent une mise à jour des pratiques, tant sur le plan pédagogique que dans la relation avec le marché du travail et les partenaires du secteur.

Les participants ont échangé autour d’enjeux concrets tels que le bien-être animal, la valorisation du savoir-être équestre, la formation continue, les perspectives du domaine équin au Québec et au Canada, ainsi que l’optimisation et la rentabilité des installations et activités propres à la filière.

Référence incontournable

Parmi les propositions ressorties de cette réflexion, celle de faire rayonner l’ITAQ comme une référence incontournable dans le milieu a été largement saluée. Il s’agit non seulement de mieux préparer les finissants à la réalité du terrain, mais aussi de renforcer le lien entre la formation, la recherche, le développement durable, et les besoins de la communauté équestre québécoise.

L’ITAQ a confirmé son intention de traduire rapidement les idées issues de cette journée en actions concrètes. Des projets porteurs devraient voir le jour à court et à moyen terme, en tenant compte des réalités du milieu et de l’évolution du secteur.

Alors que la filière équine s’apprête à souligner son 55e anniversaire en 2028, l’établissement compte profiter de cet événement pour mettre en valeur son expertise, son ancrage historique, et les transformations en cours. Plusieurs festivités sont d’ailleurs à prévoir pour souligner cette étape importante de son développement.

Présent sur deux campus, à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, l’ITAQ est le seul établissement collégial entièrement dédié à l’agroalimentaire au Québec. Il se distingue par la qualité de ses laboratoires-écoles, de ses fermes-écoles, et par ses programmes exclusifs dans des domaines spécialisés comme les techniques équines, le génie agromécanique ou les productions animales.