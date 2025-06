Le Cégep bonifiera son offre d’hébergement

Trois immeubles d’habitation situés sur la 13e Avenue à La Pocatière feront l’objet de rénovations majeures à compter de l’automne. Les travaux, en cours de planification, permettront à terme de gagner 25 places supplémentaires pour loger les étudiants du Cégep.

« Nous préparons actuellement les plans et devis. Les travaux débuteront cet automne, et se poursuivront en 2026 », précise Frédéric Busseau, responsable des communications du Cégep de La Pocatière. De l’ensemble des six blocs présents sur ce site, deux ont déjà été rénovés. Cette nouvelle phase vise à améliorer l’état du parc immobilier, tout en augmentant la capacité d’accueil.

Ce projet arrive à point nommé, alors que les signaux laissent entrevoir une situation similaire à celle de l’an dernier, où environ 200 étudiants se retrouvaient sans logement à l’approche de la rentrée. Les renouvellements de chambres étant toujours en cours, et les admissions du deuxième tour en traitement, l’estimation demeure préliminaire, mais elle suffit à mobiliser l’établissement.

« L’an passé, l’appel à la population avait permis d’ajouter une soixantaine de logements à notre offre locative. Cette année, nous avons décidé de relancer cette initiative un mois plus tôt, de manière préventive, afin de maximiser les possibilités pour l’automne », explique M. Busseau.

Environ 60 % des étudiants inscrits au Cégep proviennent de l’extérieur de la Côte-du-Sud. Cette proportion constante fait de l’hébergement étudiant un enjeu prioritaire. Le nombre limité de logements disponibles à La Pocatière, combiné à la popularité de certains programmes, génère un déséquilibre saisonnier difficile à absorber sans soutien externe.

Dans l’immédiat, l’appel à la population demeure essentiel. Le Cégep invite les citoyens à proposer des chambres ou des logements disponibles. « Nous assurons un accompagnement pour faciliter la mise en relation entre les propriétaires et les étudiants. Chaque offre compte », rappelle M. Busseau.

L’équipe chargée de la vie étudiante peut être jointe directement par téléphone, ou via le site web de l’établissement. Les personnes intéressées sont invitées à se manifester dès maintenant, afin de contribuer à un meilleur accueil des étudiants attendus pour la rentrée 2025.